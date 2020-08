Oslo Børs åpner opp

Etter noen minutter med handel er Oslo Børs opp 0,76 prosent og hovedindeksen står i 862,8. Hittil er det omsatt aksjer for 281 millioner kroner.

Tungvektere som Telenor, Yara og DNB stiger henholdsvis 0,2 prosent, 1,1 prosent og 1,1 prosent.

Olje

Nordsjøoljen omsettes tirsdag morgen for 45,08 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 42,12 dollar, opp 0,4 prosent.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 44,94 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs mandag.

Oljeselskaper som Aker BP og Equinor åpner begge opp 0,8 prosent.

Vinnere og tapere

Crayon Group hopper 8,4 prosent etter at selskapet la frem regnskapstall for andre kvartal. Inntektene fikk et løft på hele 44 prosent til 6,1 milliarder kroner, og leverte vekst i alle forretningsområder i andre kvartal.

Resultatet før skatt endte på 132 millioner kroner, noe som tilsvarer mer enn en dobling fra 59 millioner kroner i andre kvartal 2019.

Gaming Innovation (GiG) stiger 5,2 prosent etter at selskapet la frem regnskapstall for andre kvartal. GiG fikk en kraftig oppgang i inntektene som vokste 47 prosent til 16,7 millioner euro.

Spillselskapet endte opp med et resultat før skatt på minus 5,1 millioner euro i andre kvartal, en bedring fra underskuddet på 6,5 millioner euro i samme periode i fjor.

Aker Biomarine klatrer 3,5 prosent etter at Arctic Securities tok opp dekning av aksjen der det blir spådd dobling av aksjen. Kursmålet ble satt til 185 kroner.

Grieg Seafood stiger 5,2 prosent. Oppgangen kom etter at SpareBank 1 Markets spår en dobling i aksjen. Analytikeren peker på at regnskapstallene for første kvartal fikk markedet til å tvile på snuoperasjonen. Likevel tror analytikeren at aksjen kan doble seg om ledelsen leverer som guidet.