Stor oppgang på børs - flere aksjer stiger på nyheter

Hovedindeksen stiger 1,66 prosent til 870,42 poeng like før klokken 12 tirsdag. Høyeste intradag er 871,37 poeng, det høyeste siden coronakrisen, men fortsatt et stykke unna toppnoteringen på 949,01 poeng i vinter. Oslo Børs er ned 6,54 prosent hittil i år.

Det er foreløpig blitt omsatt aksjer for rundt 1,7 milliarder kroner. Samtlige av de 30 mest omsatte aksjene stiger.

Olje

Oljeprisene stiger tirsdag. Brentoljen er opp 0,89 prosent til 45,34 dollar pr. fat. Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 44,94 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs mandag. WTI-oljen stiger 0,99 prosent til 42,39 dollar fatet.

– Oljen holder seg opp i Asia på bakgrunn av tegn om at USA kan gå fremover med en ytterligere økonomisk stimulipakke som kan styrke konsumet, skriver markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp i et notat, ifølge Platts.

Equinor stiger 2,58 prosent til 149,15 kroner. Morgan Stanley høyner kursmålet på Equinor-aksjen til 164 kroner, fra tidligere 146 kroner. Aker BP stiger 1,38 prosent til 183,80 kroner.

Vinnere

Havyard Group-aksjen er opp 17,89 prosent til 2,24 kroner uten særlig nyheter. Norwegian raste i går, men slår tilbake med en oppgang på 11,17 prosent til 1,50 kroner tirsdag.

Crayon Group hopper 7,87 prosent til 80,90 kroner, etter at selskapet la frem regnskapstall for andre kvartal. Inntektene fikk et løft på hele 44 prosent til 6,1 milliarder kroner, og leverte vekst i alle forretningsområder i andre kvartal.

NEL er opp 2,86 prosent til 18,16 kroner på høy omsetning.

Aker Biomarine fikk varm anbefaling av Arctic Securities. Aksjen løftes med 3,09 prosent til 93,40 kroner. Grieg Seafood fikk også varm anbefaling av SpareBank 1 Markets. Det gir et løft på 6,55 prosent til 103,30 kroner.

I rødt

Noen unntak fra festen er det tirsdag. Storm Real Estate deiser ned 8,44 prosent til 2,82 kroner. Napatech er 4,89 prosent i rødt til 7 kroner før deres kvartalstall kommer torsdag.

BerGenBio, hvor Trond Mohn stadig kjøper flere aksjer, faller 3,30 prosent til 35,15 kroner.

DNO er den første aksjen blant de mest omsatte som faller. Den er ned marginale 0,07 prosent til 5,84 kroner.