Russisk coronavaksine gir håp

Optimisme preget de asiatiske og europeiske aksjemarkedene på tirsdag, etter at det ble kjent at Russlands helsedepartement har godkjent verdens første coronavaksine. I Tokyo la Nikkei 225 på seg 1,9 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hong Kong steg over to prosent. Blant enkeltaksjene var farmasiselskapet Eisai blant vinnerne, med et kursløft på 13,7 prosent. Hotellgruppen Sands China gjorde det nesten like bra.

I Europa skjøt British Airways-eieren IAG opp med åtte prosent, mens cruiseoperatøren Carnival fikk et kursløft på syv prosent. Gullgruveselskapet Fresnillo befant seg derimot på taperlisten, som følge av en kraftig korreksjon i markedet for edle metaller. Ved ett-tiden utgjorde kursfallet 3,4 prosent.

Pilene pekte også oppover i den amerikanske førhandelen. Dow Jones-indeksen økte med over 250 punkter, mens oppturen for SMB-indeksen Russell 2000 var på hele 1,5 prosent.