Coronavaksine løfter oljeprisen

Verdien av Brent råolje lå tirsdag ettermiddag på 45,58 dollar fatet og var dermed opp med 1,15 dollar på en uke. På Oslo Børs har energi- og oljeserviceindeksene steget med henholdsvis 7,0 og 3,4 prosent i den samme perioden.

En stor del av oppturen kom, etter tirsdagens melding om at de russiske myndighetene har godkjent en ny coronavaksine. Produktet er det første av sitt slag som gjøres allment tilgjengelig, og Putins egen datter er angivelig blant dem som allerede er blitt vaksinert. Kraftige kursløft for hotell-, cruise- og flyselskapsaksjer signaliserer at markedet tar nyheten på alvor.

Vaksinemeldingen kom i samme uke som en rekke land meldte om nye restriksjoner og et rekordhøyt antall nye smittetilfeller. Dersom den negative trenden kan reverseres, vil etterspørselen etter råolje utvilsomt stige og presse prisene høyere.

I et scenario får vi en situasjon med uventet sterk etterspørselsvekst, kombinert med langt lavere produksjon enn det som var tilfellet i begynnelsen av dette året. Den ferskeste statistikken fra USA viser at det i uken som ble avsluttet 31. juli ble pumpet opp 11 millioner fat per dag (fpd), 100.000 fpd mindre enn i den foregående uken og 3,1 millioner fpd under nivået i midten av mars. Samtidig har antallet oljerigger i drift i de seneste fem månedene stupt fra 682 til bare 176. Utviklingen innebærer at volumene fra verdens største produsent trolig vil holde seg på et relativt lavt nivå også i de neste 6-9 månedene.

Hva OPEC+ vil foreta seg er imidlertid uvisst. Som kjent ble gruppen i april enig om å redusere utvinningen med 9,7 millioner fpd, som følge av Covid-19s effekt på oljeetterspørselen og -prisene. Flere av medlemmene har siden somlet med å gjennomføre de avtalte kuttene, og Wall Street Journal hevdet nylig at OPEC-lederen Saudi-Arabias oppgave er «som å gjete katter». I forrige uke lovte Irak imidlertid å senke sin produksjon med 400.000 fpd, langt mer enn de fattigslige 11.000 fpd det var snakk om i juli.

Utspillet kom, til tross for at OPEC+ i midten av forrige måned bestemte seg for å nedjustere produksjonskuttet fra 9,7 til 8,1 millioner fpd. Det ble da pekt på at de fleste land gradvis løfter sine coronabegrensninger og at oljeforbruket hadde begynt å hente seg inn. Særlig skal Russland ivre etter å pumpe opp mer av råvaren, som er landets viktigste eksportartikkel. Dersom den globale befolkningen relativt raskt kan vaksineres mot coronaviruset, kan man regne med at både russerne og andre viktige oljeprodusenter raskt vil reversere kuttene fra april.

Det gjenstår å se hvor godt den russiske vaksinen fungerer. I farmasiverdenen er det nærmest uhørt at et produkt er klart for allment bruk mindre enn ett år etter at en ny sykdom observeres. Det er også klart at land som USA, Russland, Storbritannia og Kina har kjempet hardt for å være først ute med et slikt produkt. Store protester mot nasjonenes myndigheter, som følge av anklager om slett håndtering av krisen, har bidratt til å skape et miljø hvor ting «kan gå litt fort for seg». I verste tilfelle oppdages alvorlige bivirkninger og andre mangler først lenge etter at folk tror faren er over.