Crayon Group ble tirsdagens børsvinner

Oslo Børs la på seg 1,69 prosent til 870,64 poeng . Det var nokså likt med oppgangen for øvrig i Europa.

Hovedindeksen var oppe i 875,30 poeng på det høyeste intradag, men fortsatt et stykke unna toppnoteringen på 949,01 poeng i vinter. Oslo Børs er ned 6,53 prosent hittil i år.

Oppgangen avtok noen prosent etter regjeringens pressekonferanse, hvor det ble uttrykt bekymring for smitten av coronaviruset i Norge.

Det ble omsatt aksjer for 4,2 milliarder kroner.

Olje

Ved børsens stengetid var brentoljen opp 0,76 prosent til 45,26 dollar pr. fat. Drøyt to timer tidligere kostet et fat 45,60 dollar. WTI-oljen var opp 1,06 prosent til 42,40 dollar.

En stor del av oppturen kom etter melding om at Russland har godkjent en ny vaksine mot coronaviruset. President Vladimir Putin uttalte at hans egen datter har tatt vaksinen. Flere reiselivsaksjer steg på denne nyheten.

Morgan Stanley høynet kursmålet på Equinor-aksjen til 164 kroner, fra tidligere 146 kroner. Equinor ble løftet med 2,17 prosent til 148,55 kroner.

Aker BP la på seg 1,65 prosent til 184,30 kroner.

Vinnere

Crayon Group suste opp 17,33 prosent til 88 kroner, etter at selskapet la frem regnskapstall for andre kvartal. Inntektene fikk et løft på hele 44 prosent til 6,1 milliarder kroner, og leverte vekst i alle forretningsområder i andre kvartal. Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen sa til Finansavisen at han venter kursoppgang i Crayon.

Norwegian -aksjen raste mandag som den har gjort flere dager tidligere i år. Tirsdag stengte aksjen opp 3,90 prosent til 1,40 kroner. Oppgangen avtok fra rundt 12 prosent opp da helseminister Bent Høie truet med å stenge landet igjen, om smittesituasjonen blir verre.

I rødt

Nesten samtlige av de mest omsatte aksjene la på seg. Et unntak var Orkla som falt 0,36 prosent til 88,48 kroner.

Aller verst gikk det med Zwipe, ned 6,73 prosent til 19,54 kroner

Lifecare gikk stort opp sist uke etter rapporter om at selskapet nærmer seg en ny hurtigtest av coronaviruset. Aksjen ramlet derimot tirsdag 3,03 prosent til 6,40 kroner.