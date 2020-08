Oslo Børs snur opp

Oslo Børs falt i åpningen, men har nå snudd opp.

Etter 31 minutters handel står hovedindeksen i 871,79, opp 0,14 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 536 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,03 prosent til 44,96 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,96 prosent til 42,02 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 45,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Tall fra API viste tirsdag at de amerikanske oljelagrene falt med 4,4 millioner fat i forrige uke. På forhånd var det ventet et lagertrekk på 2,9 millioner fat.

Vanda Insights-sjefen Vandana Hari sier ifølge nyhetsbyrået at API-undersøkelsen bør støtte en videre oppgang i råoljekontraktene.

– Trekket på 2,95 millioner fat i destillatlagrene som API rapporterte er sannsynligvis en enda større overraskelse og bør være bullish hvis bekreftet, selv bare retningen, av EIA-data senere i dag, sier hun.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) slipper sine offisielle tall onsdag ettermiddag.

Equinor stiger 0,07 prosent til 148,65 kroner, mens Aker BP er ned 0,30 prosent til 183,75 kroner.

Vil hente milliard

Aker Solutions faller 9,43 prosent til 17,86 kroner onsdag morgen, og er dagens hittil mest omsatte aksje.

Fallet kommer etter en melding om at selskapet gjennom emisjoner vil hente inn en milliard kroner til sine datterselskaper Aker Offshore Wind Holding og Aker Carbon Capture.

Også Hexagon faller, og aksjen er nå ned 3,19 prosent til 41,86 kroner.

Selskapet la i morges frem sine tall for andre kvartal. Coronapandemien har preget selskapet, og tallene viste et omsetningsfall på 22,6 prosent og et netto underskudd i perioden på 77,1 millioner kroner.

Opptur

Et annet selskap som onsdag har presentert andre kvartal, er børsnykommer Pexip, og aksjen stiger nå 4,34 prosent til 91,82 kroner.

Omsetningen ble i perioden nesten doblet, men driftsresultatet ble imidlertid negativt med 17 millioner.

Crayon suste tirsdag opp over 17 prosent, og fortsetter nå oppturen ytterligere 9,66 prosent til 96,50 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger de kriserammede selskapene Norwegian og Kongsberg Automotive henholdsvis 4,43 prosent til 1,46 kroner og 6,06 prosent til 0,18 kroner.