Opptur i finanssektoren

Håp om at en coronavaksine snart blir allment tilgjengelig bidro til å heve en rekke finansaksjer på onsdag. Ved ett-tiden var ABN Amro-kursen opp med 9 prosent, mens HSBC la på seg 3 prosent. Førstnevnte dro også nytte av overraskende sterke tall for andre kvartal.

I Asia fikk Hang Seng Bank og State Bank of India kursløft på henholdsvis 5 og 4 prosent, mens JPMorgan og American Express toppet tirsdagens amerikanske vinnerliste.

En effektiv vaksine medfører at flere bedrifter kan operere som normalt, noe som i sin tur reduserer arbeidsledigheten og risikoen for at lån blir misligholdt. I tillegg har vaksinehåpet bidratt til å heve rentene, og dette er generelt positivt for banker og forsikringsselskaper.

Covid-effektene fortsetter imidlertid. Markedsverdien av danske ISS var ned med nesten 10 prosent onsdag ettermiddag, etter at tjenesteleverandøren la frem skuffende tall for andre kvartal. Driftsunderskuddet ble på 785 millioner danske kroner, som følge av at mange bedriftskunder hadde stengt sine kontorer og lot medarbeiderne jobbe hjemmefra.