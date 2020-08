Aksjen tok av da toppsjefen snakket om crazy etterspørsel

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,6 prosent og sluttet på 875,94 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,75 milliarder kroner.

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 45,30 dollar, opp 1,8 prosent. Equinor klatret 1,2 prosent til 150,30 kroner.

Asetek

Asetek hadde inntekter på 14,1 millioner dollar i 2. kvartal 2020, mot 17,1 millioner i samme periode for et år siden. Bunnlinjen viste et fall fra 1,7 til 1,3 millioner dollar. Selv om inntektene gikk tilbake har Asetek forventninger om vekst samlet sett i 2020. Ifølge TDN Direkt omtaler Asetek-sjef André S. Eriksen etterspørselen som «crazy».

– Markedet er hot nå, og det er høy etterspørsel, sa Eriksen under selskapets presentasjon, ifølge nyhetsbyrået.

Aksjen hoppet hele 21,6 prosent til 73,90 kroner.

Aker Solutions

Aker Solutions falt 6,1 prosent til 18,52 kroner på nyheten om at selskapet vil hente inn totalt én milliard kroner til sine datterselskaper Aker Offshore Wind Holding og Aker Carbon Capture.

Det vil bli utstedt 294.117.647 nye aksjer i Aker Carbon Capture til en kurs på 1,70 kroner stykket og 340.136.054 nye aksjer i Aker Offshore Wind til 1,47 kroner stykket.

Hexagon Composites

I 2. kvartal 2020 omsatte Hexagon Composites for 682,9 millioner kroner, mot 882,1 millioner kroner for et år siden. Nettoresultatet ble på minus 77,1 millioner kroner, mot et negativt resultat på 27,3 millioner kroner året før. Ledelsen peker på at lønnsomheten ble svakere som en konsekvens av den globale pandemien.

Tirsdag nedgraderte SpareBank 1 Markets sin anbefaling på Hexagon Composites fra kjøp til nøytral og mandag valgte tallknuserne i DNB Markets å nedgradere sin anbefaling fra kjøp til selg.

Aksjen falt 1,5 prosent til 42,58 kroner.

Pexip Holding

I 2. kvartal 2020 omsatte Pexip Holding for 163,1 millioner kroner, mot 82,2 millioner kroner på samme tid i fjor. Resultat etter skatt falt fra 278.000 kroner i pluss til 63,6 millioner kroner i minus.

Aksjen la på seg 1,7 prosent og sluttet på 89,50 kroner.

Crayon

Tirsdag morgen la Crayon frem sine kvartalstall, noe som sendte aksjen opp 17,3 prosent til 88 kroner. Onsdag klatret aksjen ytterligere 7,5 prosent til 94,60 kroner. I løpet av formiddagen var aksjen oppe i rekordhøye 98,70 kroner.

Analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som han hever kursmålet fra 70 til 105 kroner.