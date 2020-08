S&P 500 nådde nesten «all-time high»

Onsdag var det full fyr på Wall Steet og S&P 500 lå lenge an til å nå «all-time high». Men på slutten av dagen korrigerte indeksen litt ned og stengte i 3.380,35 poeng etter en oppgang på 1,4 prosent. Den tidligere rekorden til indeksen var på 3.386,15 poeng.

Teknologitunge Nasdaq har de seneste dagene falt, men gjorde «comeback» onsdag med en oppgang på 2,1 prosent. Også Dow Jones endte i grønt med en stigning på 1,05 prosent.

Facebook, Amazon og Netflix var alle opp minst 1,5 prosent, mens Alphabet forserte 1,8 prosent. Microsoft og Apple hadde begge en oppgang på henholdsvis 2,9 og 3,3 prosent.

Aksjer som drar fordel av gjenåpning av økonomien slet. Cruiseselskapet Carnival falt 4 prosent, mens Royal Caribbean var ned nesten 3 prosent. Banker som J.P. Morgan, Bank of America og Citigroup endte alle i rødt.

– Det er en stor debatt i markedet akkurat nå. Fortsetter teknologi å «outperforme» andre sektorer? Eller er håp rundt en vaksine, en bedre resultatsesong og bedre makroøkonomiske data enn ventet, som gjør at man burde komme seg ut av teknologiaksjer, spør strateg Yousef Abbasi i StoneX til CNBC.

Inflasjonen opp

Markedet ble onsdag også løftet av at Donald Trump sent tirsdag kveld sa at amerikanske myndigheter skal kjøpe 100 millioner doser av Moderna's coronavirusvaksine. Aksjen steg 0,8 prosent til 67,57 dollar på meldingen.

Amerikansk inflasjon økte mer enn ventet i juli, opp fra 0,6 til 1,0 prosent. Viktigere er at kjerneinflasjonen, utenom mat og energivarer, gjorde sitt største hopp på nesten 30 år, opp fra 1,2 til 1,6 prosent. Dette er også høyeste kjerneinflasjon på fire måneder.

Konsensusforventningen var at kjerneinflasjonen ville avta til 1,1 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 8,5 prosent til 21,98.

Gullprisen var ned 0,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.939,1 dollar.

Nordsjøoljen steg 2,1 prosent til 45,44 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,6 basispunkter til 0,106 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,2 basispunkter til 0,159 prosent.

10-års renten steg 1,5 basispunkter til 0,673 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2 basispunkter til 1,367 prosent.