Ferske kvartalstall preger en rekke aksjer

Oslo Børs åpner ned torsdag morgen.

Etter 34 minutters handel står hovedindeksen i 873,73, ned 0,25 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 512 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,37 prosent til 45,26 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,45 prosent til 42,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 45,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) viste onsdag et lagertrekk på 4,5 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et trekk på 2,9 millioner fat.

– Fjerde kvartal kan se mye høyere oljepriser hvis energimarkedet begynner å forberede seg på en mangel av olje, sier markedsanalytiker Edward Moya i Oanda, ifølge nyhetsbyrået.

Stephen Innes, markedsanalytiker i AxiCorp, mener nå at oljeprisene kan havne i et nytt tradingnivå over 45 dollar pr. fat etter lagerfallet.

«Og med fallende produktlagre, fordelaktig for globale oljepriser, antyder det at etterspørselsinnhentingen fortsetter», skriver han i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,73 prosent til 149,20 kroner, mens Aker BP svekkes 0,41 prosent til 184,30 kroner.

Resultatrush

En hel rekke aksjer sendes markert opp på Oslo Børs etter rushet av kvartalstall torsdag morgen.

Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) styrkes 4,05 prosent til 81,00, og er foreløpig dagens nest mest omsatte aksje.

Banken økte i andre kvartal renteinntektene til 1,4 milliarder kroner, og resultatet før skatt endte på 773,7 millioner kroner.

Veidekke ga også inntektene et løft i perioden, og stiger nå 1,78 prosent til 126,00 kroner.

Napatech kvittet seg med de røde tallene i andre kvartal, og hever nå guidingen for 2020. Nyheten sender aksjen opp 13,17 prosent til 8,68 kroner på relativt høyt volum.

Carasent viste bedring på topplinjen, men gikk solid i minus. Aksjen styrkes imidlertid 7,04 prosent til 22,80 kroner.

Også både Epic Gas og Norbit kan melde om bedring i andre kvartal. Aksjene sendes opp henholdsvis 4,79 prosent til 17,50 kroner og 5,99 prosent til 16,80 kroner.

Etter nyheten om at de vil hente inn totalt én milliard kroner til sine datterselskaper Aker Offshore Wind Holding og Aker Carbon Capture, falt Aker Solutions onsdag 6,1 prosent. Torsdag har stemningen snudd, og aksjen henter seg inn igjen med en oppgang på 5,67 prosent til 19,67 kroner.

I rødt

Også dagens foreløpig største taper har lagt frem kvartalstall. Det medisinske teknologiprogramvarefirmaet ContextVision satt igjen med et driftsresultat på 1,6 millioner svenske kroner, ned fra 5,41 millioner i samme periode i fjor.

Aksjen faller 10,45 prosent til 240,00 kroner på Oslo Børs.

Komplett Bank følger like bak med et fall på 8,46 prosent til 7,36 kroner.

Bankens bunnlinje vokste i andre kvartal, men måtte sette av 82,9 millioner kroner til tap, opp fra 78,5 millioner i samme periode året før.