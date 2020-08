Oslo Børs stiger ved lunsjtider – resultatrush preger handelen

NESTEN HELE NESTE ÅR I BOKS: For «Normand Vision», et konstruksjonsfartøy i flåten til Solstad Offshore.

NESTEN HELE NESTE ÅR I BOKS: For «Normand Vision», et konstruksjonsfartøy i flåten til Solstad Offshore. Foto: SolstadFarstad

Etter en rød start på dagen har Oslo Børs tatt seg opp, og hovedindeksen er nå på vei mot en fjerde strake dag med oppgang. Den står i pluss 0,4 prosent til 879,09 poeng i lunsjtider, og nærmer seg nå en månedlig oppgang på 10 prosent.

Omsetningen er ved lunsjtider torsdag passert 1,4 milliarder kroner.

Handelen påvirkes i stor grad av dagens rush av kvartalsresultater.

Offshorerederi i fin fart

Det er imidlertid et selskap som har meldt om ny kontrakt som klatrer mest. Solstad Offshore er tildelt en ny kontrakt av Ocean Installer for konstruksjonsfartøyet «Normand Vision», som vil dekke det meste av 2021. Fartøyet har vært på kontrakt med Ocean Installer det meste av tiden siden fartøyet ble levert til Solstad for seks år siden.

Solstad-aksjen er opp 17,9 prosent til 66 øre, og offshorerederiet er nå opp 25 prosent den seneste uken.

Tech-hopp

Napatech stiger også bra. IT-selskapet har kommet med kvartstall, som viser at det har snudd til overskudd, og i samme slengen har selskapet løftet guidingen for helåret. Investorene applauderer og sender aksjen opp 10,8 prosent til 8,50 kroner.

Foruten Napatech utmerker også teknologiselskapet Norbit seg positivt blant resultatfremleggerne. Aksjen er opp 7,3 prosent til 17,00 kroner. Før skatt økte overskuddet fra 0,3 til 14,9 millioner kroner.

Dessuten utmerker desinfeksjonsselskapet SoftOx Solutions seg, men ikke på grunn av tall. Selskapet opplyste sent onsdag at dets sårbehandlingsløsning for behandling av alvorlige infeksjoner i sår er bevist sikker og godt tolerert i dyrestudie, og at selskapet nå åpner for første kliniske studie på mennesker. Aksjen er opp 10,5 prosent til 58,00 kroner.

Røde banker

ContextVision derimot, er blant taperne til nå som følge av sine kvartalsresultater. Medtech-selskapet meldte om svakere driftsoverskudd enn i fjor, og handles ned 10,5 prosent til 240,00 kroner. Aksjekursen er imidlertid fortsatt mer enn doblet så langt i år.

Komplett Bank faller også etter sine tall. Aksjen er ned 2,4 prosent til 7,85 kroner. Banken oppnådde bedre bunnlinje i andre kvartal, men tok også større avsetninger til tap i perioden.

Bank Norwegian-selskapet Norwegian Finans Holding er ned 1,3 prosent til 76,85 kroner. Selskapet hadde høyere renteinntekter i andre kvartal, og et resultat før skatt på 773,7 millioner.

Fredelig i oljen

Brent-oljen holder seg rolig i lunsjtider torsdag og handles til 45,30 dollar fatet, det samme som ved børsslutt onsdag. WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 42,59 dollar fatet.

Blant oljeaksjene på Oslo Børs stiger Equinor 0,4 prosent til 150,85 kroner, mens Aker BP er opp 0,3 prosent til 185,60 kroner.

Aker Solutions er nest mest omsatte aksje og stiger 7,6 prosent til 19,93 kroner.

Oljeserviceselskapet har meldt at det vil hente inn totalt én milliard kroner til sine datterselskaper Aker Offshore Wind Holding og Aker Carbon Capture.



NEL stiger marginalt, mens Mowi og Yara er ned 0,5 og 0,4 prosent.

Resultatrush

I tillegg til ovennevnte aksjer er det mange andre som melder om tall torsdag: