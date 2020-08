Kvartalsrapporter løfter japanske aksjer

Tokyos Nikkei 225-indeks la på torsdag på seg 1,8 prosent og var dermed høyere enn noen gang på nesten seks måneder. Pan Pacific Internationals aksjekurs skjøt opp med over åtte prosent, etter at butikkjeden la frem uventet sterke tall for andre kvartal. Også sikkerhetsselskapene Secom og Trend Micro overrasket positivt. Her ble kursoppgangen på litt over fem prosent.

I Europa var børsutviklingen mer blandet på torsdag. Ved ett-tiden var de fleste indeksene ned, mens avkastningen i Oslo, Moskva, Stockholm så vidt var positiv. Thyssenkrupp trakk ned den tyske DAX-indeksen, med et kursfall på nesten 16 prosent. Industrikonglomeratet meldte om et tap på 678 millioner euro i perioden april-juni, som følge av Covid-19. Inntektene stupte fra 10,8 milliarder euro for ett år siden til 7,7 milliarder euro i det seneste kvartalet.