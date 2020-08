Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller i åpningen fredag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 871,34, ned 0,77 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 561 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,40 prosent til 44,78 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,47 prosent til 42,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 25,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Situasjonen i markedet har forbedret seg noe, men markedsdynamikkene er fortsatt alt annet enn fantastisk, sier analytiker i Mizhuo Securities, Robert Yawger, ifølge TDN Direkt.

Analytiker Stephen Innes i Axicorp mener oljeprisen konsoliderer seg rundt 45 dollar pr. fat med få nyheter på makrofronten.

– Denne ukens lagertall var støttende, men den neste store katalysatoren som markedet setter søkelys på er den amerikanske støttepakken i kjølvannet av coronaviruset, som bør påvirke en bredere økonomisk innhenting, og dersom man trekker det litt lengre, etterspørsel etter energi, sier han, ifølge TDN Direkt.

Equinor er fredag morgen ned 2,00 prosent til 147,10 kroner. Aksjen er imidlertid fra og med i dag notert eks utbytte på 0,09 dollar.

Aker BP svekkes 1,08 prosent til 182,55 kroner.

Faller kraftig

Dagens foreløpig største taper er Insr Insurance Group, som stuper hele 46,02 prosent til 1,22 kroner.

Fredag morgen ble det kjent at Storebrand -datter, Storebrand Forsikring AS, har inngått avtale med Insr om kjøp av kundeporteføljer. Storebrand-aksjen er ned 1,01 prosent til 52,68 kroner.

Aker Solutions-aksjen faller 2,46 prosent til 18,61 kroner som dagens foreløpig nest mest omsatte.

Selskapet meldte i morges at de rettede emisjonene i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind er gjennomført, og det ble som ventet hentet 500 millioner kroner i begge selskap.

PGS avslo torsdag TGS' bud på drøyt 5,3 milliarder kroner for selskapets multiklientsbibliotek. Nå er TGS skuffet over avslaget.

TGS-aksjen er fredag morgen ned 3,39 prosent til 133,80 kroner, mens PGS faller 6,12 prosent til 3,70 kroner.

Ellers blant tungvekterne svekkes Bakkafrost 2,29 prosent til 555,50 kroner, mens Norwegian er ned 4,24 prosent til 1,26 kroner.

Stiger

Kvartalsrushet fortsetter på Oslo Børs. Fredag morgen har John Fredriksen-dominerte Archer levert tall, noe som sender aksjen opp 6,34 prosent til 2,85 kroner.

Til tross for at inntektene falt i andre kvartal, endte Archer opp med et resultat før skatt på 45,7 millioner dollar, markant opp fra 3,5 millioner i samme periode i fjor. Årsaken var et solid overskudd på finansielle investeringer.

Rakettaksjen Napatech stiger videre. Den stiger nå 6,78 prosent til 9,29, og er de siste tolv månedene opp voldsomme 606.46 prosent.