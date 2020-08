Ny coronafrykt i markedet

KLAR FOR KARANTENE: Storbritannia innførte på fredag karantenekrav for alle innreisende fra Frankrike, Holland, Malta og Monaco. Grepet bidro til å senke reiselivsrelaterte aksjer. Foto: Bloomberg

Tirsdagens melding om en godkjent russisk coronavaksine hadde tilsynelatende bare en midlertidig effekt på Europas børser. En årsak er at USAs myndighetene raskt sådde tvil om vaksinens effektivitet og sikkerhet. Dessuten fortsetter trenden med flere nye smittetilfeller og coronarelaterte begrensninger, etter en relativt kort gjenåpningsperiode. Blant annet har Storbritannia nå innført en 14-dagers obligatorisk karantene for alle innreisende fra Frankrike, Holland, Malta og Monaco.

Fredag formiddag var EasyJet, TUI og British Airways-eieren IAG blant de største børstaperne, med kursfall på 4–6 prosent. Nederlandske Aegon gjorde det nesten like dårlig. Forsikringsselskapet tjente åtte eurocent per aksje i andre kvartal, mot ventet 13 eurocent. Inntektene på 4,67 milliarder euro var imidlertid 220 millioner mer enn konsensusestimatet.

Nedturen i Europa fulgte et kraftig fall for amerikanske teknologiaksjer. Cisco-kursen stupte over 11 prosent, mens Hewlett Packard og Micron Technologies tapte rundt 5 prosent. Førstnevnte meldte om fallende omsetning og svake inntjeningsutsikter, samt at finansdirektøren vil fratre sin stilling.