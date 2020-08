Trump-trusler tynger markedet

President Donald Trumps krav om at ByteDance selger eller fisjonerer sin amerikanske TikTok-virksomhet bidro på mandag til å senke investorenes humør. Det hjalp ikke at USA og Kina dessuten utsatte et møte om landenes handelsavtale, som etter planen skulle avholdes på lørdag. Eller at partene i stadig større grad rasler med sablene i Sør-Kinahavet.

I tillegg fortsetter Covid-19 å tynge deler av markedet. Ved ett-tiden på mandag var reise- og turismerelaterte aksjer igjen blant børstaperne. Tui-kursen var ned med 4,5 prosent, mens hotelloperatøren InterContinental og British Airways-eieren IAG tapte rundt tre prosent.

Finske Konecranes, som produserer gaffeltrucker og annet løfteutstyr, gjorde det derimot bra. Kursen steg med fem prosent, en dag etter at styret vedtok et utbytte på 0,55 euro per aksje. Også en dansk aksje, Ambu, steg kraftig. Forklaringen var en melding om at USAs matvare- og legemiddeltilsyn (FDA) har godkjent et av konsernts medisinske produkter.