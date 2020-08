Blandet start på børsuken i USA

Utviklingen kom i kjølvannet av skuffende makrotall fra USA.

Onsdag ble det registrert 212.597 nye smittetilfeller på ett døgn globalt, der USA fikk 36.843 nye tilfeller. Nå har totalt 21,95 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 775.275 har mistet livet.

Oppgangen kommer til tross for USA-tall som skuffet mandag. Empire Manufacturing-indeksen, som måler innkjøpssjefenes forventninger i New York, kom inn på 3,7 i august, mot ventet en indeks på 15,0.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,31 prosent til 27.845,3 og er med det ned 2,4 prosent i år.

12 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Home Depot var dagens vinner med en oppgang på 2,8 prosent. Det er knyttet mye spenning til morgensagens tall, der analytikere forventer en omsetning på 34,5 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 3,68 dollar.

Det vil være en betydelig forbedring fra forrige kvartal da omsetningen kom inn på 28,3 milliarder dollar og resultat pr. aksje ble 2,08 dollar.

Flyprodusenten Boeing var dagens taper etter en nedgang på 3,4 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og McDonald's steg henholdsvis 0,7 og 0,8 prosent.

Etterforskes for falsk informasjon

S&P 500 endte opp 0,27 prosent til 3.382,0. Det vil si at indeksen er opp 4,7 prosent hittil i år.

Det var mye spenning rundt S&P 500-indeksen, da den hadde muligheten til å stenge over den gamle toppnoteringen på 3,386,2. Selv om indeksen var over all-time high i løpet av dagen, stengte den under til slutt.

Dagens vinner ble moteforhandleren L Brands som hoppet 8,4 prosent.

På motsatt side var flyselskapet American Airlines Group øverst på taperlisten etter et fall på 5,3 prosent.

Coty fulgte like bak etter en nedgang på 5,3 prosent. Fallet kom etter at Schall Law Firm kunngjorde at det etterforsker et krav på vegne av investorer.

Etterforskningen skal prøve å finne ut av om Coty sendte falske og villedende uttalelser, samt om selskapet ikke har klart å avsløre informasjon som er relevant for investorer.

Tesla med kraftig oppgang

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,00 prosent til 11.129,7. Indeksen har dermed steget 24,0 prosent siden nyttår.

Facebook var uforandret etter en utvikling på 0,0 prosent, mens Apple stengte ned 0,3 prosent og Amazon steg 1,1 prosent.

Netflix var ned 0,1 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 0,8 prosent og Tesla hoppet 11,2 prosent til ny all-time high på 1.835,6 dollar.

Oppgangen kom etter at det sent i forrige uke ble kjent at to skeptiske analytikere mer enn doblet kursmålet sitt. Analytiker i Bank of America Securities, John Murphy, oppjusterte kursmålet til 1.750 dollar, fra tidligere 800 dollar.

Adam Jonas, som er analytiker i Morgan Stanley oppjusterte kursmålet til 1.360 dollar, fra tidligere 650 dollar.

Dagens vinner ble LMP Automotive Holdings etter en oppgang på 59,6 prosent.

Høyest på taperlisten var Unity Biotechnology, som stupte 66,6 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,2 prosent til 21,6.

Gullprisen var opp 2,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.993,3 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,9 prosent etter positiv oppdatering fra OPEC.

3-måneders renten falt 0,3 basispunkter til 0,099 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 2,0 basispunkter til 0,169 prosent.

10-års renten falt 2,5 basispunkter til 0,684 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 1,3 basispunkter til 1,435 prosent.