Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller i åpningen tirsdag.

Etter 36 minutters handel står hovedindeksen i 868,14, ned 0,44 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 494 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,76 prosent til 45,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,81 prosent til 42,35 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisene handles ifølge TDN Direkt høyere etter sterk støtte fra en opptrapping av råoljekjøp fra Kina, en raskere enn ventet økonomisk innhenting i USA og likviditetsinjeksjoner fra den kinesiske sentralbanken

Fokuset i oljemarkedet retter seg mot det kommende møtet i overvåkningskomiteen (JMMC) i Opec i morgen. Ifølge nyhetsbyrået er det ventet at det vil bli diskutert kompensasjonskutt gjennom september for medlemmer som har overprodusert og overgått kvotene fra mai til juli.

Markedsstrateg Stephen Innes i Axicorp skriver i en rapport at møtet kan vise seg å være en katalysator, ettersom det kan adressere den stadige svikten om å overholde produksjonskvotene blant land som Nigeria og Irak.

«Insentivet vil fortsatt være å understreke den samlede overholdelsen (rundt 95 prosent) og muligens gi noen ytterligere detaljer på rammeverket for prinsippet av kompensasjonskutt over de neste få månedene av medlemmer av Opec+ som har hengt etter så langt», skriver han, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 1,00 prosent til 143,95 kroner, mens Aker BP svekkes 0,88 prosent til 179,80 kroner.

Knallrødt

Grieg Seafood faller 5,47 prosent til 102,00 kroner etter at selskapet gikk på en coronasmell i andre kvartal.

Laksekjempen satt igjen med et underskudd før skatt på 58,7 millioner kroner i andre kvartal. Det er kraftig ned fra et overskudd på 178,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Også Selvaag Bolig-aksjen svekkes etter andrekvartalstall, og er nå ned 3,51 prosent til 52,20 kroner.

Selskapets inntekter ble i perioden mer enn halvert, og bunnlinjen endte på 58,6 millioner kroner. Det er en solid reduksjon fra overskuddet på 208,3 millioner kroner i andre kvartal 2019.

Kriserammede Norwegian figurerer også høyt på taperlisten tirsdag morgen, etter at det ble kjent at flyselskapet har fått svensk avslag på søknaden om kredittgaranti. Aksjen er nå ned 4,28 prosent til 1,31 kroner.

Også SAS faller tirsdag, og er nå ned 9,67 prosent til 6,23 kroner.

Stiger

John Fredriksen-dominerte Golden Ocean har tirsdag lagt frem tall for andre kvartal og satt igjen med et underskudd før skatt på 41,2 millioner dollar. Tørrlastrederiet kunne imidlertid melde i sin resultatrapport at de utnyttet markedsstyrken i slutten av andre kvartal og begynnelsen av tredje for å sikre ytterligere charterdekning.

Aksjen stiger 5,50 prosent til 39,50 kroner.

Aksjen som stiger mest tirsdag morgen er Aqua Bio Technology, som etter at Oslo Børs stengte mandag kunne melde om en en betinget rettet emisjon på 10,5 millioner kroner og en betinget rettet emisjon på 2,13 millioner kroner fra nye nøkkelansatte og styremedlemmer.

Emisjonene på en kurs på fem kroner var garantert og ble fulltegnet, og aksjen klatrer nå 25,00 prosent til 5,40 kroner.