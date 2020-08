Positive overraskelser i handelssektoren

Resultatsesongen er nærmest over, og det er nå klart at de ulike segmentene av handelssektoren er blitt svært forskjellig rammet av coronakrisen. I USA meldte Home Depot, som hovedsakelig selger byggevarer og -utstyr, på tirsdag at inntektene i andre kvartal skjøt opp med 23 prosent fra samme periode i fjor. I motsetning til de fleste selskaper, avslutter Home Depot sitt kvartal 2. august. Økte kostnader var et skår i gleden, idet ansatte ble betalt ekstra for å jobbe under smitteutbruddet. Inntjeningen pr. aksje ble likevel nesten åtte prosent bedre enn ventet, og aksjekursen var opp med 2,6 prosent i forhandelen.

Den positive overraskelsen bidro til å sende S&P 500-indeksen til nær det høyeste nivået noen gang. Også de fleste asiatiske og europeiske børsene var i pluss. Et unntak var den sørkoreanske Kospi-indeksen, som sank 2,5 prosent, som følge av en kraftig økning i antallet nye coronasmittede.