Rekordnivå for S&P 500

Indeksen steg over den nåværende rekorden ved stengetid som ble satt 19. februar på 3.393,52 poeng. Men etter drøyt 45 minutters handel var S&P 500 ned 0,09 prosent til 3.379,21 poeng.

Hele forrige uke flørtet S&P 500, som inneholder de 500 største amerikanske selskapene, med ny rekord. Den nåværende rekorden ved stengetid ble satt 19. februar i år da indeksen endte på 3.393,52 poeng.

Dow Jones åpnet opp 0,11 prosent til 27.873,51 poeng, men har også snudd ned i ettertid. Nasdaq Composites gikk opp 0,62 prosent til 11.198,37 poeng umiddelbart, og er fortsatt i grønt terreng etter 45 minutters handel cirka.

– Dette er en typisk august. Ting går veldig, veldig sakte, sier Seema Shah, sjefstrateg i Principal Global Investors, til Wall Street Journal.

Shah legger til at det eneste investorer nå bryr seg stort om i tillegg til coronaviruset, er forholdet mellom USA og Kina. Shah ser for seg at det kan bli mer problematisk jo nærmere valget kommer.

I natt kom Michelle Obama, konen til tidligere president Barack Obama, med flengende kritikk av sittende president Donald Trump. Sistnevnte tilbakeviste flere påstander. Han kjemper mot demokratenes Joe Biden i presidentkampen.

Før åpningstid kom det et makrotall fra statene. Boligbyggingen i USA gikk opp med 22,6 prosent i juli på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 1,496 millioner boliger, ifølge TDN Direkt. I forkant var det ventet en ærlig takt på 1,24 millioner bolig.