Oslo Børs i rødt - aksje straffet etter svake tall

Oslo Børs endte dagen med en nedgang på 0,60 prosent til 866,69 poeng. Det ble omsatt aksjer for beskjedne 2,95 milliarder kroner.

Av tungvektere gikk DNB ned 0,59 prosent til 143,45 kroner, mens Telenor endte 1,59 prosent i rødt til 145 kroner.

Olje

Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 44,96 dollar, ned 0,60 prosent for dagen. WTI-oljen sto i 42,26 dollar, ned 1,19 prosent.

Overholdelsen av produksjonskutt i OPEC+ var 97 prosent i juli, sa kilder til Reuters. Corona-pandemien førte til at etterspørselen etter olje kollapset tidligere i år, og OPEC+ måtte steppe inn for å støtte oljeprisen.

Fokuset i oljemarkedet retter seg mot det kommende møtet i overvåkningskomiteen (JMMC) i OPEC onsdag. Ifølge TDN Direkt er det ventet at det vil bli diskutert kompensasjonskutt gjennom september for medlemmer som har overprodusert og overgått kvotene fra mai til juli.

Equinor gikk ned 1 prosent til 143,95 kroner. Aker BP falt 0,77 prosent til 180 kroner.

Vinnere

Dagens vinner ble Aqua Bio Technology. Aksjen steg 25 prosent til 5,40 kroner.

Zalaris leverte kvartalsrapport og gikk opp 15,70 prosent til 42 kroner. Resultat pr. aksje beløp seg til 1,14 kroner, mot minus 0,17 kroner i samme periode i fjor. Basert på dette, så vil styret foreslå et utbytte på minst 0,5 kroner pr. aksje for 2020.

Vi merker oss også at Golden Ocean klatret 0,37 prosent til 37,58 kroner etter dagens kvartalsrapport. Det ble et underskudd på 41,2 millioner dollar før skatt.

I rødt

Grieg Seafood falt 5,38 prosent til 102,10 kroner etter at selskapet gikk på en coronasmell i andre kvartal. Laksekjempen satt igjen med et underskudd før skatt på 58,7 millioner kroner. Sjømatanalytiker Lars Konrad Johnsen i Carnegie sa til TDN Direkt at børsfallet var fortjent.

Kriserammede Norwegian figurerer også høyt på taperlisten. Det skjer etter at det ble kjent at flyselskapet har fått svensk avslag på søknaden om kredittgaranti. Aksjen raste 4,94 prosent til 1,30 kroner.

Også SAS ramlet 10,68 prosent til 6,65 kroner, tross at EU mandag ga godkjennelse for en dansk-svensk plan om å tilføre selskapet 11 milliarder kroner i frisk kapital.