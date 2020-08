Europeisk oppgang etter ny S&P-rekord

Den amerikanske S&P 500-indeksen satt en ny rekord på tirsdag, og har nå steget med 16 prosent på ett år. Ved to-tiden på onsdag var også de fleste europeiske børsene opp. København-indeksen gjorde det aller best, med et løft på 1,1 prosent.

A.P. Møller-Mærsk var blant de danske vinneraksjene. Kursoppgangen på nesten fem prosent skyldtes et overraskende sterkt regnskap for andre kvartal. Alle transportgigantens virksomheter økte sin lønnsomhet fra samme periode i fjor, til tross for coronakrisen. Inntektene og volumene sank, men dette ble oppveid av høyere fraktrater, billigere drivstoff og kostnadskutt.

Også en annen dansk aksje, GN Store Nord, leverte et hyggelig kursløft. Høreapparatprodusenten meldte at både produksjonen og omsetningen ble hardt rammet av Covid-19, men at den frie kontantflyten likevel bedret seg. Igjen ble det vist til kostnadskutt.