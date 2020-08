ArcticZymes Technologies klatret 17 prosent onsdag

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,2 prosent før den sluttet på 868,28 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 3,3 milliarder kroner. Store selskaper som Telenor og DNB gikk opp henholdsvis 1,0 prosent og 0,7 prosent mens Norsk Hydro falt 3,4 prosent.

Tirsdag kveld ble det kjent at Hydro har stanset driften av rørledningen som transporterer bauksitt fra bauksittgruven Hydro Paragominas til aluminaraffineriet Alunorte for utvidet vedlikehold. Dette vil midlertidig stanse produksjonen ved gruven og reduserer produksjonen ved Alunorte.

Olje

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,80 dollar, ned 0,5 prosent.

– Etterspørselsbekymringer tynger oljeprisene, med den amerikanske stimulansepakken som fortsatt ikke er å se og utsatte handelssamtaler mellom USA og Kina, sier sjefanalytiker Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities, ifølge TDN Direkt

Equinor falt 0,6 prosent til 143,10 kroner mens Aker BP falt 1,3 prosent til 177,65 kroner.

ArcticZymes Technologies

I 2. kvartal 2020 omsatte ArcticZymes Technologies for 44,3 millioner kroner, mot 16,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt kom inn på 25,7 millioner kroner, mot et tap på minus 1,9 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Alt i alt så har andre kvartal vært et enestående kvartal. Det har vært vårt mest profitable kvartal og hvis vi setter coronaviruset til side, så er den underliggende salgsveksten sterk, sier Jethro Holter, adm. direktør i ArcticZymes.

Aksjen hoppet 17,3 prosent til 57 kroner.

Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen presenterte også sine kvartalstall. I 2. kvartal 2020 omsatte selskapet for 606 millioner dollar, ned fra fjorårets 1.005 millioner dollar. Selskapet har blitt hardt rammet av coronakrisen etter at bilsalget verden over stupte tidligere i år.

Resultat etter skatt endte på minus 69 millioner dollar, mot et overskudd på tre millioner dollar i samme periode i 2019.

Aksjen gikk opp 6,5 prosent og sluttet på 14,68 kroner.

Axxis Geo Solutions

Inntektene til Axxis Geo Solutions falt kraftig i 2. kvartal, og endte til slutt på 12,6 millioner dollar, ned fra 41,1 millioner i samme periode i fjor. Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 5,0 millioner dollar, mot et overskudd på 11,3 millioner dollar for et år siden.

– Andre kvartal har bydd på utfordringer og begrensninger etter den pågående covid-19-pandemien, men AGS leverte likevel effektive og trygge driftsresultater, som prosjektene i Egypt og Norge, sier konsernsjef Ronny Bøhn i en kommentar.

Aksjen falt 10,1 prosent til 0,70 kroner.