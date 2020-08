Lerøy-smell på rød børs

Etter en negativ åpning, har stemningen tatt seg noe opp på Oslo Børs.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 866,20, etter en nedgang på 0,24 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.370 millioner kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av børsfall i USA i går og røde børser i Asia tidligere i dag. Ordlyden i referatet fra forrige Federal Reserve-møte om at coronasituasjonen vil prege økonomien betydelig på både kort og lang sikt uroer investorene.

Toneangivende Europa-børser ser også rødt, med tyske DAX ned over prosenten. Futureshandelen på Wall Street peker også mot fall fra start i torsdagens handel.

Oljeprisen også ned

Pessimismen sprer også til oljemarkedet, der Brent-oljen er ned 1,1 prosent til 45,02 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,7 prosent til 42,68 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,80 dollar fatet da børsen stengte i går.

En sterkere dollar, samt lavere trekk enn ventet i amerikanske råoljelagre bidrar også til det negative sentimentet.

Oljelagrene i USA falt dermed for fjerde uke på rad, til tross for at nettoimporten steg.

På Oslo Børs stiger nå Equinor 0,3 prosent til 143,50 kroner, mens Aker BP trekker ned 1,4 prosent til 175,25 kroner.

Liker ikke Lerøy-tallene

Resultatsesongen fortsetter å prege bildet, og blant de mest omsatte merker vi oss at Lerøy Seafood faller 3,5 prosent til 55,20 kroner etter skuffende kvartalstall.

Men de fleste av dagens tallfremleggere belønnes med oppgang, eksempelvis Fjordkraft som trekker opp 4,9 prosent til 90,20 kroner.

B2 Holding topper vinnerlisten og stiger 12,5 prosent til 6,64 kroner etter at topplinjen spratt opp 85 prosent i kvartalet. Aksjekjøp fra både styreleder og styremedlem støtter også opp om aksjekursen.

Blant tungvektere for øvrig utmerker Nel seg negativt med 2,5 prosent fall til 19,60 kroner på nest høyeste volum så langt. Yara, DNB og Norsk Hydro faller drøye prosenten.

Hexagon Composites stiger 4,6 prosent til 51,25 kroner etter Asia-ordre.

Ny Lavo-smell

Høyt oppe på taperlisten finner vi Merkur Market-noterte Lavo.tv, ned 28,6 prosent til fem øre etter å ha mottatt et forhåndsvarsel fra Oslo Børs om mulig strykning.

Napatech, Observe Medical og Merkur Market-kollega Ayfie Group faller 5-6 prosent.

Et tredje Merkur-selskap, Zenith Energy, går tilbake 4,1 prosent til 6,6 øre på dagen hvor selskapet melder om forhåndskvalifisering til årets budrunde for marginale oljefelt i Nigeria.

Kid knaller til

Nærmest B2Holding på vinnerlisten følger Nordic Nanovector på pluss 9,8 prosent til 31,48 kroner, mens Aqua Bio Technology trekker opp 9,4 prosent til 5,25 kroner i kjølvannet av en emisjon tidligere denne uken.

Blant øvrige tallfremleggere merker vi oss Kid, som stiger 6,9 prosent til 80,20 kroner etter knalltall og kraftig vekst i inntektene.

Odfjell A er opp 7,1 prosent til 22,50 kroner på sine tall , mens Höegh LNG legger på seg 2,6 prosent til 12,58 kroner etter å ha snudd minus til pluss i andre kvartal.