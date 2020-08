Dårlig dag i aksjemarkedet

Listen over verdens børsindekser var hovedsakelig rød ved ett-tiden på torsdag, etter fremleggelsen av et uventet «haukete» møtereferat fra USAs sentralbank. I Asia var Taiwans aksjemarked ned med 3,3 prosent, mens japanske Nikkei og Kinas Shanghai-indeks tapte henholdsvis 1 og 1,3 prosent. Sørkoreanske aksjer gjorde det enda verre, med et fall på nesten fire prosent. Her bidro en kraftig økning i antallet nye coronasmittede til nedturen. Ifølge myndighetene skyldes oppblomstringen at medlemmer av en særskilt kirke deltok i en politisk demonstrasjon.

I vår del av verden var børsene i London, Athen og Moskva ned med over en prosent. For gruveselskapet Evraz var kursfallet over fem ganger så stort, som følge av en betydelig svekkelse i metallprisene. British Airways-eieren IAG ble nesten like hardt rammet. Aksjen har i de seneste månedene svingt voldsomt, som følge av usikkerhet rundt Covid-19. To andre flyaksjer, Ryanair og EasyJet, var ned med henholdsvis tre og to prosent.