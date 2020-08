Wall Street åpner ned

NERVØSE INVESTORER: Dagens makrotall fra USA gir signaler om at coronakrisen langt fra er over, og Wall Street åpner torsdagens med nedgang.

NERVØSE INVESTORER: Dagens makrotall fra USA gir signaler om at coronakrisen langt fra er over, og Wall Street åpner torsdagens med nedgang. Foto: NTB scanpix

Etter fem minutters handel fortsetter Wall Street der markedet slapp i går – med nedgang.

Dow Jones faller 0,4 prosent til 27.595,69, Nasdaq 0,2 prosent til 11.124,62, mens den bredere S&P 500-indeksen går tilbake 0,3 prosent til 3.364,22.

Krisen langt fra over

Ordlyden i referatet fra forrige Federal Reserve-møte om at coronasituasjonen vil prege økonomien betydelig på både kort og lang sikt uroer investorene, og de vil ikke ha blitt beroliget av dagens makrotall.

Antall førstegangssøkere om ledighetstrygd (jobless claims) svingte seg tilbake over millionen i forrige uke, og gir et klart signal om at coronakrisen langt fra er over.

Den viktige industri-indeksen Philly Fed kom også inn på den skuffende siden.

Intel viser styrke

Blant enkeltaksjer markerer Intel seg med 2,3 prosent oppgang til 49,43 dollar etter å ha lansert et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for ti milliarder dollar.

Apple stiger 0,4 prosent til 464,44 dollar etter at selskapet under gårsdagens handel passerte 2.000 milliarder dollar i markedsverdi. Aksjen har steget nesten 60 prosent hittil i år.

Tesla har også steget eventyrlig så langt i år, men er omtrent uendret i tidlig handel torsdag.

Følg Wall Street her.