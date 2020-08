WalWil-rally på rød børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 862,00, etter en nedgang på 0,72 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.096 millioner kroner.

Børsen falt jevnt og trutt utover ettermiddagen, og fallet ble ikke dempet av dagens makrotall fra USA. Antallet førstegangssøkere om ledighetstrygd (jobless claims) svingte seg tilbake over millionen i forrige uke, noe som gir et klart signal om at coronakrisen langt fra er over.

Den viktige industri-indeksen Philly Fed kom også inn på den skuffende siden.

Ledende indikatorer steg derimot 1,4 prosent i juli, mot ventet 1,1 prosent.

Investorene likte heller ikke ordlyden i gårsdagens referat fra forrige Fed-møte om at coronasituasjonen vil prege økonomien betydelig på både kort og lang sikt.

Wall Street har derfor åpnet ned. Toneangivende Europa-børser ser også rødt, med tyske DAX ned 1,4 prosent.

Rødere for oljeprisen

Pessimismen sprer også til oljemarkedet, der Brent-oljen er ned 2,5 prosent til 44,27 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,4 prosent til 41,91 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,80 dollar fatet da børsen stengte i går.

En sterkere dollar, samt lavere trekk enn ventet i amerikanske råoljelagre bidrar også til det negative sentimentet.

Oljelagrene i USA falt dermed for fjerde uke på rad, til tross for at nettoimporten steg.

På Oslo Børs falt Equinor 0,3 prosent til 142,70 kroner, mens Aker BP trakk ned 1,4 prosent til 175,10 kroner.

Likte ikke Lerøy-tallene

Resultatsesongen fortsatte å prege bildet, og blant de mest omsatte merker vi oss at Lerøy Seafood falt 4,1 prosent til 54,84 kroner etter skuffende kvartalstall.

Analytikere vil reagere med å ta estimatene ned.

Pareto Securities vil ifølge TDN Direkt jekke ned 2020-estimatene med 5-10 prosent.

«Det svake resultatet er drevet av betydelig lavere marginer i Aurora og Sjøtroll, med høyere kostnader enn forventet og lavere prisoppnåelse som hovedgrunner», skriver analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i en oppdatering.

Spreke tallfremleggere

Men de fleste av dagens tallfremleggere ble belønnet med oppgang, eksempelvis Fjordkraft som trakk opp 5,0 prosent til 90,30 kroner.

B2 Holding endte høyt på vinnerlisten og steg 11,7 prosent til 6,59 kroner etter at topplinjen spratt opp 85 prosent i kvartalet. Aksjekjøp fra både styreleder og styremedlem støttet også opp om aksjekursen.

Blant tungvektere for øvrig utmerker Nel seg negativt med 3,2 prosent fall til 19,45 kroner på fjerde høyeste volum. Mowi, Yara, DNB og Norsk Hydro falt 1-2 prosent.

Ny Lavo-smell

Øverst på taperlisten finner vi Merkur Market-noterte Lavo.tv, som falt 42,9 prosent til fire øre etter å ha mottatt et forhåndsvarsel fra Oslo Børs om mulig strykning.

Nærmest fulgte Napatech og Team Tankers, med fall på hhv. 8,3 prosent til 12,20 kroner og 8,2 prosent til 2,90 kroner.

Merkur Market-duoen Ayfie Group og Zenith Energy falt hhv. 7,7 prosent til 2,40 kroner og 7,3 prosent til 6,4 øre, sistnevnte etter å ha fortalt om forhåndskvalifisering til årets budrunde for marginale oljefelt i Nigeria.

Rally for bilfrakt

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte River iGaming, etter 22,9 prosent oppgang til 8,60 kroner.

Nærmest fulgte Nordic Nanovector på pluss 12,4 prosent til 32,24 kroner, mens Aqua Bio Technology trakk opp 10,4 prosent til 5,30 kroner i kjølvannet av emisjonen tidligere i uken.

Blant øvrige tallfremleggere merker vi oss Kid, som steg 6,1 prosent til 79,60 kroner etter knalltall og kraftig vekst i inntektene.

Vi tar også med skadeskutte Wallenius Wilhelmsen, som torsdag kunne notere seg for tredje strake dag på rad med pen oppgang. Etter dagens 9,0 prosent til 16 kroner er aksjen opp over 25 prosent fra stengetid mandag. Rederiet la tirsdag frem langt bedre tall enn fryktet.

Danske Bank har oppgradert aksjen til kjøp og høynet kursmålet fra 14,50 til 19 kroner, mens har gjentatt sin kjøpsanbefaling og høynet fra 17 til 21 kroner.