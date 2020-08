Børsoppgang i Asia

Asiatiske børser stiger fredag, i kjølvannet av gårsdagens blandede makrotall fra USA.

At antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd (jobless claims) i forrige uke svingte seg over millionen igjen viser at coronakrisen ennå ikke er over.

Flate konsumpriser i Japan

I Tokyo stiger Nikkei 0,4 prosent til 22.973,99, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,4 prosent til 1.605,27.

Konsumprisene i Japan steg 0,3 prosent på årsbasis i juli, mens kjerneinflasjonen var uendret. Konsensus lå her på 0,1 prosent oppgang.

Samtidig steg den foreløpige innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien fra 45,2 i juli til 46,6 i august, mens den for tjenestesektoren falt fra 45,4 til 45,0.

Ingen drahjelp fra Alibaba

I Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 én prosent, mens Shanghai Composite-indeksen er opp 0,7 prosent.

I Hongkong avanserer Hang Seng 1,3 prosent, uten drahjelp fra Alibaba som faller noe etter å ha levert 34 prosent topplinjevekst i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

I Seoul stiger Kospi-indeksen 2,3 prosent, mens Sydney-børsen er uendret.

