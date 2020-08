Nel, Kid, Kahoot og Fjordkraft stiger etter kjøpsanbefalinger – olje og sjømat tynger

Det er fredag og straks helg, og på Oslo Børs er det rimelig flatt, tross mange selskapsnyheter. Hovedindeksen står i 12-tiden i 862,57 poeng, opp 0,07 prosent. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 1,26 milliarder kroner.

Torsdag nådde Nasdaq ny rekord i USA, og tidligere fredag var det børsoppgang i Asia. I Europa peker også pilene oppover for flere av de toneangivende indeksene, med tyske DAX opp 0,3 prosent og franske CAC 40 opp 0,3 prosent.

Oljeprisfall

Oljeprisfallene har sunket nedover etter en rolig start på dagen. Brent-oljen handles til 44,60 dollar fatet, ned 0,5 prosent. Ved børsslutt i Oslo torsdag kostet den 44,78 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,5 prosent til 42,51 dollar fatet.

Equinor er ned 0,2 prosent til 142,45 kroner, Aker BP handles ned 0,9 prosent til 173,50 kroner, mens DNO er ned 0,4 prosent til 5,58 kroner.

Norwegian Energy Company, som har lagt frem kvartalstall fredag, er opp 0,3 prosent til 155,00 kroner.

Nel-hopp

Meglerhuset Berenberg har kommet med en kjøpsanbefaling for Nel, og satt kursmålet til 23 kroner. Det setter fart på aksjen i fredagshandelen, og i lunsjtider er Nel både opp 4,4 prosent til 20,31 kroner og den mest omsatte aksjen til nå, med god margin.

Kahoot! stiger 1,8 prosent til 40,40 kroner. Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities mener kursfallet i Kahoot! torsdag gir en kjøpsmulighet, og det ser ut til at flere har lyttet til hennes råd. Arctic Securities har forøvrig en kjøpsanbefaling for aksjen med et kursmål på 60 kroner.

Blant andre tungvektere som tynger fredag foruten oljeselskapene, er det flere sjømatgiganter. Mowi, som kommer med kvartalstall til uken, er ned 1,2 prosent til 180,15 kroner. Bakkafrost, som også slipper tall over helgen, er ned 1,3 prosent til 543,00 kroner, og Grieg Seafood faller 2,0 prosent til 92,35 kroner.

Positive analyser

Fjordkraft stiger 2,8 prosent til 92,80 kroner. Både Pareto Securities og ABG Sundal Collier har høynet sine kursmål for aksjen, og samtidig gjentatt kjøpsanbefalinger. Selskapet la frem tall torsdag.

Kid er også blitt gjenstand for positiv analyse etter kvartalstall torsdag. Kepler Cheuvreux har oppjustert kursmålet fra 90 til 100 kroner, mens Pareto Securities har høynet fra 95 til 105 kroner, ifølge TDN Direkt. Og begge beholder en kjøpsanbefaling for aksjen.

Aksjen stiger fredag i lunsjtider 2,8 prosent til 81,80 kroner.

Resultatsesong