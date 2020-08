Markedet frykter svakere innhenting

Et stigende antall nye coronasmittede i deler av Europa tynger områdets børser, og det hjelper ikke at PMI-tallene for august skuffet stort. I stedet for å øke fra juli-målingen på 54,9, sank samleindeksen til bare 51,6. Heller ikke torsdagens amerikanske jobbtall var særlig oppløftende.

Samtidig som mye tyder på at den etterlengtede V-formede innhentingen uteblir, tilspisser konflikten mellom USA og Kina seg. Sistnevnte hevdet nylig at partene skal avholde flere handelssamtaler i løpet av de nærmeste dagene, men Trump-regjeringen har hittil nektet å bekrefte dette.

Likevel var de fleste europeiske børsene bare ubetydelig ned ved ett-tiden på fredag. A.P. Møller-Mærsk-aksjen ga imidlertid tilbake nesten hele denne ukens kraftige kursoppgang, og gruveselskapet Fresnillo ble hardt rammet av fallende gullpriser. Også finansaksjene Societe Generale og ING Groep befant seg på taperlisten.

Et hollandsk selskap med det lettfattelige navnet Aannemingsmaatschappij Van Gelder gjorde det derimot riktig bra, med et kursløft på åtte prosent. Pilene pekte dessuten oppover for reiselivskonsernet Tui og hotellgiganten Accor.