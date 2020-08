Wall Street i pluss etter knallsterke makrotall

OPP: Det ble oppgang for de amerikanske indeksene på ukens siste handelsdag.

Det endte med oppgang for de tre toneangivende indeksene på New York-børsen på ukens siste handelsdag.

Knallsterke makrotall

Utvikingen kommer etter at makrotall viste kraftig vekst i industirien i USA.

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien viser 53,6 poeng for august, mot 50,9 poeng for juli. Dette er det høyeste nivået på 19 måneder. Denne var ifølge TDN Direkt ventet til 51,9 poeng.

PMI for tjenestesektoren oppgis til 54,8 poeng, fra 50,0 i juli. Dette er det høyeste nivået som er målt på 17 måneder. Denne var ifølge TDN Direkt ventet til 51,0 poeng.

Sammenstilt PMI er ifølge Markit på 54,7 poeng, opp fra 50,3 poeng i juli. Det er det høyeste nivået på 18 måneder.

Industriproduksjonsindeksen noteres samtidig til 53,9 poeng, opp fra 51,7 poeng i juli. Dette er den sterkeste målingen på 19 måneder.

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg 0,34 prosent til 3.397,18 poeng. Bank of America falt 0,63 prosent, mens Goldman Sachs klatret 0,37 prosent. På den andre siden endte Morgan Stanley og Citigroup opp henholdsvis 0,52 og 0,22 prosent.

Boeing falt 1,29 prosent i dag. Foot Locker, som fredag leverte sterkere kvartalstall enn ventet, steg 1,18 prosent.

Dow Jones stengte opp 0,69 prosent til 27.930,57 poeng. Apple endte i la på seg hele 5,25 prosent og Microsoft falt 0,69 prosent.

Apple passerte torsdag en markedsverdi på 2.000 milliarder dollar. Aksjen steg da 2,2 prosent til 473,10 dollar. Dermed har Apple hatt en fenomenal utvikling den siste uken, og har steget omtrent 8 prosent siden mandag.

Teknologitunge Nasdaq la på seg 0,42 prosent til 11.311,80. Facebook og Amazon falt henholdsvis 0,61 og 0,44 prosent. Streaminggiganten Netflix stengte ned 1,21 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned 0,14 prosent.

Tesla steg på sin side 2,63 prosent. Aksjen hoppet 6,6 prosent til ny all-time high på 2.001,80 dollar torsdag. Elbilprodusenten endte dermed over 2.000 dollar for første gang, og endte i ny all-time high fredag.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, eller fryktindeksen falt 2,11 prosent til 22,24 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.945,60 dollar, 0,05 prosent.

Nordsjøoljen var ned 1,25 prosent til 44,29 dollar pr. fat og amerikansk lettolje falt 1,11 prosent til 42,26 dollar pr fat.

Tiåringen falt 1,13 basispunkter til 0,640 prosent.