Børsopptur i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,06 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,18 prosent, og CSI 300 klatrer 0,84 prosent. Straits Times i Hong Kong er opp 1,47 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,76 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,15 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,24 prosent.

Nøytral

Investeringssjef for Asia Pacific i Credit Suisse, John Woods, sier til CNBC at de nå er «nøytral» til aksjer.

– De siste seks til åtte ukene har vi følt at det var sannsynlig og en risiko for en tilbaketrekning, særlig på grunn av geopolitiske bekymringer. Vi hadde også en følelse av at verdivurderingen kanskje så litt anstrengt ut, og at det sannsynligvis ville være noe rotasjon fra USA til Europa. Det langsiktige bildet ser likevel fortsatt positivt ut, sier han til CNBC.

Søndag kveld meldte USAs president Donald Trump at det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA har hastegodkjent en ny behandling mot covid-19 som bruker blodplasma.