Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen mandag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 870,29, opp 1,12 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 479 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,72 prosent til 44,67 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,71 prosent til 42,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Platts skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at oljemarkedene nå beveger seg nå mot en contago hvor 1. posisjon sliter med å bryte det forrige toppnivået, på tross av at det bredere risikosentimentet har stabilisert seg, noe som har ført til at markedsaktører har redusert risiko i påvente av signaler fra Opec.

Opecs overvåkningskomite har gitt medlemmer som ikke har overholdt produksjonskuttene en frist til 28. august med å legge frem planer for fullføring av lovte produksjonskutt.

To stormer på vei mot den amerikanske gulfkysten kan ifølge nyhetsbyrået nå sette en pause i landets oljeaktivitet. Mer enn halvparten av produksjonen fra regionen er stengt i forkant av uværet.

Equinor er opp 1,02 prosent til 144,00 kroner, og Aker BP styrkes 0,49 prosent til 174,45 kroner.

Opp

PCI Biotech stiger mandag morgen 10,06 prosent til 58,00 kroner på høyt volum. Biotekselskapet vil legge frem sine andrekvartalstall førstkommende onsdag.

Nel pekte seg ut med positivt fortegn fredag, og endte opp 3,9 prosent. Mandag fortsetter oppgangen, og aksjen klatrer ytterligere 3,35 prosent til 21,00 kroner som dagens mest omsatte.

Aksjen som foreløpig stiger mest mandag er Magnora, som styrkes 20,00 prosent til 14,40 kroner.

Insr Insurance Group inngikk for halvannen uke siden en avtale med Storebrand om salg av en stor del av deres norske forsikringsportefølje.

Blant annet som følge av dette er aksjen ned over 65 prosent den siste måneden. Mandag stiger den imidlertid 18,77 prosent til 0,85 kroner.

I rødt

Blant tungvekterne er det få aksjer som faller mandag morgen.

Ett av unntakene er Yara , som nå er ned 0,96 prosent til 372,00 kroner. SEB meldte i morges at de nedgraderer aksjen fra kjøp, og kutter samtidig kursmålet.

Grieg Seafood faller 0,70 prosent til 91,85 kroner.

Dagens foreløpig største taper er Aqua Bio Technology, som faller 10,18 prosent til 7,50 kroner.