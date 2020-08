Bred oppgang i Europa

Samtlige av de europeiske børsene var betydelig opp ved ett-tiden på mandag. I Paris, Frankfurt, Amsterdam og Milano utgjorde økningen over 2 prosent. President Donald Trumps uttalelse om å aksellerere godkjennelsesprosessen for bruk av en britisk coronavaksine kan ha bidratt til utviklingen. At den amerikanske S&P 500-indeksen på fredag klatret til en ny rekord hjalp også.

Oppgangen var særlig kraftig, over 8 prosent, for det nederlanske bygg- og anleggsselskapet Aannemingsmaatschappij Van Gelder. To andre aksjer i sektoren, belgiske Ackermans & Van Haaren og tyske Heidelberg Cement, la på seg henholdsvis 7,1 og 3,3 prosent. Gruvegiganten Anglo American, som er verdens største platinaprodusent, var på sin side opp med fire prosent.

På taperlisten fant vi hotellkjedene Accor og Whitbread, som tapte 1–2 prosent. Også Hellenic Petroleum var ned med rundt 1 prosent.