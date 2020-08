Bred oppgang på New York-børsen

Dow Jones åpner opp 0,76 prosent til 28.141,18 poeng.

S&P 500 stiger umiddelbart 0,79 prosent til 3.424,28 poeng.

Nasdaq legger på seg 1,22 prosent til 11.448,63 poeng.

De amerikanske børsene fortsetter i samme retning som børsene i Asia og Europa. Det er bred oppgang i Europa, og flere børser stiger over to prosent.

President Donald Trump sier det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA har hastegodkjent en ny behandling mot covis-19 som bruker blodplasma.

Donald Trump gjorde det klart søndag at USA har hastet med å få godkjennelse til en ny type coronabehandling. Det dreier seg om å overføre antistoffer fra friskmeldte coronapasienters blod til pasienter som lider av sykdommen. Den siste tiden har det vært fallende kurve blant smittede i USA.

Michael Hewson, sjefsanalytiker i CMC Markets, skrev i mandagens morgenrapport at han ser flere trusler mot det amerikanske aksjemarkedet. Han uttrykte at han heller ville se til europeiske marked.

«Nedgangen var større enn ventet og det virker som tilliten er borte til en V-formet og vedvarende oppgang i økonomisk aktivitet i hele regionen. Dette sammen med økt smitte og strengere karantenetiltak, ser ut til å undergrave det som så ut til å bli en solid oppgang for europeiske aksjer», skriver Hewson.

Årsaken til at han vil foretrekke europeiske aksjer er flere:

«Mange investorer er bekymret for hvor dyre amerikanske aksjer allerede er, og med politiske spenninger i forkant av valget i USA, er det en bekymring for at amerikanske aksjer kan være sårbare for et kraftig tilbakeslag. Det gir økende optimisme rundt europeiske aksjer, og utsiktene for et anstendig rally i Europa ser billig ut sammenlignet med i USA».