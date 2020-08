ESG-aksje skjøt fart – flere tech-aksjer falt tungt

KORRIGERTE: Napatech, her ved konsernsjef Ray Smets, falt på børs mandag. Det er imidlertid en liten korrigering i det store bildet.

KORRIGERTE: Napatech, her ved konsernsjef Ray Smets, falt på børs mandag. Det er imidlertid en liten korrigering i det store bildet. Foto: Eivind Yggeseth

Oslo Børs startet uken i grønt og hovedindeksen stod i 875,98 poeng, opp 1,78 prosent da børsen stengte. Det ble omsatt aksjer for 3,3 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen sto mandag da børsen stengte i 44,94 dollar fatet, opp 1,6 prosent. WTI-oljen var opp 1,1 prosent til 42,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisens fremtidsutsikter viser tegn til svakhet, ifølge Reuters. Dette skal hovedsakelig skyldes fall i etterspørsel fra Kina – verdens største importør av olje – etter at landet handlet i store kvanta tidligere i år.

Kina utnyttet de rekordlave prisene vi så på vårparten, og bygde opp lagrene sine.

– I april og mai kjøpte Kina stort sett alt overskuddet av olje som var i verden, og de jobber seg fremdeles gjennom lagrene, sier Eugene Lindell, senioranalytiker i JBC Energy, til Reuters.

Nå har kinesernes handlingsmønster gått ned til historisk gjennomsnitt. Omlag 90 millioner fat med olje ligger på flytende lagre utenfor kinesiske havner, ifølge Lindell.

To stormer på vei mot Mexicogolfen kan nå sette en pause i landets oljeaktivitet. Mer enn halvparten av produksjonen fra regionen er stengt i forkant av uværet.

– Oljeprisene har steget fordi stormene i Atlanterhavet kan skape store avbrudd i produksjonen i Mexicogolfen. Stigningen i prisen vil mest sannsynlig korrigere på grunn av usikkerheten rundt coronaviruset, sier Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, til CNBC.

Platts skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at oljemarkedene nå beveger seg nå mot en contago hvor 1. posisjon sliter med å bryte det forrige toppnivået, på tross av at det bredere risikosentimentet har stabilisert seg, noe som har ført til at markedsaktører har redusert risiko i påvente av signaler fra Opec.

Opecs overvåkningskomite har gitt medlemmer som ikke har overholdt produksjonskuttene en frist til 28. august med å legge frem planer for fullføring av lovte produksjonskutt.

Equinor endte opp 3,8 prosent til 147,95 kroner, og Aker BP ble styrket 1,8 prosent til 176,75 kroner.

ESG vinner

Aksjen som endte som dagens vinner var Magnora, som klatret hele 45 prosent til 17,40 kroner. Selskapet høster ros fra analytikere i Aksjeanalyser.com.

«Dette er den grønne aksjen med størst potensiale på Oslo Børs de neste 1-3 årene. Vi tror aksjen kan dobles i rekordfart», skriver selskapet i en fersk analyse.

Aksjen har de seneste to årene ligget mellom 6 og 12 kroner, og når aksjen nå bryter over 12 kroner utløses et kraftig kjøpssignal.

Magnora leverer kvartalsregnskapet for andre kvartal i morgen, tirsdag.

Nel klatret ytterligere 4,3 prosent til 21,20 kroner som mandagens mest omsatte. Infront steg også markant, opp 12,3 prosent til 23,70 kroner.

Insr Insurance Group inngikk for halvannen uke siden en avtale med Storebrand om salg av en stor del av deres norske forsikringsportefølje. Blant annet som følge av dette er aksjen ned over 65 prosent den siste måneden. Mandag fikk aksjen imidlertid en viss revansje, og steg 11,2 prosent til 0,79 kroner.

PCI Biotech steg mandag 5,7 prosent til 55,70 kroner på høyt volum til denne aksjen å være. Biotekselskapet vil legge frem sine andrekvartalstall førstkommende onsdag.

I rødt

Blant tungvekterne er det få aksjer som faller mandag.

Dagens største taper ble Aqua Bio Technology og endte ned 17,4 prosent til 6,90 kroner.

MPC Container Ships falt 11,6 prosent til 1,90 kroner. Nordic Nanovector var ned 6,8 prosent til 28,90 kroner. Techstep falt 5,2 prosent til 3,30 kroner, til tross for at selskapet leverte et godt resultat.

Napatech korrigerte 7,7 prosent til 11,44 kroner, etter å ha leverte et godt andre kvartal. Selskapet har prestert ut av denne verden siden ny konsernsjef kom inn i selskapet og er opp 863 prosent siden i fjor, og 145 prosent opp hittil i år.

Frontline sank 2,1 prosent til 73,20 kroner etter at meglerhus vraker kjøpsanbefaling og halverer kursmålet.