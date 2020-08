Rekordrushet fortsetter på Wall Street

Donald Trump gjorde det klart søndag at USA har hastet med å få godkjennelse til en ny type coronabehandling. Det dreier seg om å overføre antistoffer fra friskmeldte coronapasienters blod til pasienter som lider av sykdommen. Den siste tiden har det vært fallende kurve blant smittede i USA.

«Mange investorer er bekymret for hvor dyre amerikanske aksjer allerede er, og med politiske spenninger i forkant av valget i USA, er det en bekymring for at amerikanske aksjer kan være sårbare for et kraftig tilbakeslag», argumenterer Michael Hewson, sjefsanalytiker i CMC Markets.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 1,36 prosent til 28.309,1 og er med det ned 0,8 prosent i år.

25 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Flyprodusenten Boeing var dagens vinner med en oppgang på 6,4 prosent.

Det var også god driv i bankaksjene mandag. JPMorgan endte opp 2,8 prosent, mens Goldman Sachs steg 2,4 prosent. Det ble blant annet kjent at førstnevnte vil åpne digital bank i Storbritannia tidlig 2021.

UnitedHealth Group var dagens taper etter en nedgang på 1,7 prosent.

Kjente selskaper som McDonald's og Walt Disney steg henholdsvis 0,5 og 2,6 prosent.

Vind i seilene for reiseliv

S&P 500 endte opp 1,01 prosent til 3.431,3 og ny all-time high. Det vil si at indeksen er opp 6,2 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble flygiganten American Airlines som hoppet 10,5 prosent. Tett etter fulgte cruisegiganten Carnival etter en oppgang på 10,2 prosent.

På motsatt side var Centene øverst på taperlisten etter et fall på 3,6 prosent.

Det ble i slutten av forrige uke kjent at Carnival vil starte med reiser fra Tyskland og Italia tidlig i september.

I Tyskland vil AIDA-cruisene starte 6. september i Kiel og 12. september i Hamburg. Et annet varemerke i Italia, Costa Cruises, planlegger å gjenoppta seiling fra Italia 6. september.

Andre cruiseaksjer som Royal Caribbean og Norwegian Cruise Line Holdings hoppet henholdsvis 4,8 prosent og 7,4 prosent. Flyaksjen United Airlines steg 9,9 prosent.

Pustepause for Tesla-aksjonærene

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,60 prosent til 11.379,7 og ny toppnotering. Indeksen har dermed steget 26,8 prosent siden nyttår.

Facebook klatret 1,6 prosent, mens Apple stengte opp 1,2 prosent og Amazon steg 0,7 prosent. Apple stengte over 500 dollar for første gang.

Netflix var ned 0,7 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 0,6 prosent og Tesla falt tilbake 1,8 prosent til 2.014,2 dollar.

Oppgangen i børsraketten Tesla tok en pause mandag. Nedgangen kom til tross for at et team av Wedbush-analytikere, anført av Dan Ives, mener at himmelferden vil fortsette helt til aksjekursen når 3.500 dollar.

«Et kinesisk elbilmarked i stadig forbedring og priskutt skaper en perfekt etterspørselsstorm for Tesla», mener Ives og teamet hans.

Oppgangen i Facebook-aksjen kom til tross for at Facebook Frankrike har akseptert å etterbetale mer enn 100 millioner euro i skatt, i tillegg til en bot relatert til regnskapene før 2018, ifølge det franske økonomimagasinet Capital.

Capital rapporterer at det har sett dokumenter som viser at Facebook har godtatt et skattekrav på 104 millioner euro, inkludert en bot på 22 millioner euro.

Dagens vinner ble Cancer Genetics etter en oppgang på 115,5 prosent.

Høyest på taperlisten var Onconova Therapeutics, som stupte 66,1 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 0,4 prosent til 22,4.

Gullprisen var ned 0,7 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.933,5 dollar.

Nordsjøoljen var opp 1,6 prosent etter at energiselskaper i den amerikanske Mexicogulfen måtte stenge etter at tropestormer herjer.

3-måneders renten steg 0,5 basispunkter til 0,101 prosent.

Renten på 2-åringen var ned to basispunkter til 0,149 prosent.

10-års renten steg 2,1 basispunkter til 0,657 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 1,7 basispunkter til 1,359 prosent.