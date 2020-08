Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Etter 31 minutters handel står hovedindeksen i 880,08, opp 0,47 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 664 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,36 prosent til 45,18 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,25 prosent til 42,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

De to stormene Marco og Laura har ført til nedstengninger både av raffinerier og olje- og gassproduksjon i USA. Mandag ettermiddag meldte USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE) ifølge TDN Direkt at en oljeproduksjonen tilsvarende 1,52 millioner fat pr. dag var stengt ned i den amerikanske delen av Mexicogulfen.

Markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp mener ifølge nyhetsbyrået at Brent-prisen holder seg over 45 dollar fatet på grunn av mulige forstyrrelser i globale oljeforsyninger som følge av stormene. Det kan igjen lede til at raffinerier i USA øker bensinetterspørselen fra Europa.

Ellers trekkers det ifølge TDN Direkt frem at bekymringer rundt økning av covid-19-tilfeller i Europa og andre negative virusnyheter legger en demper på oljemarkedet, mens en mulig fremgang i diskusjonene mellom USA og Kina relatert til utstående temaer i fase 1-avtalen mellom landene bidrar positivt.

Equinor stiger 1,22 prosent til 149,75 kroner, mens Aker BP er opp 1,56 prosent til 179,50 kroner.

Opp

Magnora klatret mandag hele 45 prosent. Tirsdag fortsetter aksjen opp ytterligere 2,87 prosent til 17,90 kroner. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for hele 20,00 kroner.

Selskapet har i dag lagt frem tall for andre kvartal. Både omsetning og drift falt fra samme periode i fjor, men bunnlinen ble firedoblet.

Også Reach Subsea har lagt fram kvartalstall, og aksjen stiger 14,67 prosent til 1,72 kroner etter knallsterke tall. Travel kontraktsaktivitet og gjennombrudd i offshore vindmarkedet i USA skal være årsakene.

Ellers klatrer Bouvet 4,90 prosent til 600,00 kroner etter å ha bedret bunnlinjen med 19,1 millioner kroner i andre kvartal.

Avance Gas, som skal levere kvartalstall om to dager, stiger 9,53 prosent til 22,30 kroner.

I forkant av rapporten spår analytikerne fra seks meglerhus at Avance Gas hadde 40 millioner dollar time/charter-inntekter i andre kvartal, tilsvarende samme periode i fjor.

Hexagon Composites hentet mandag 907 millioner kroner i forbindelse med utskillelsen av datterselskapet Hexagon Purus. Aksjen er opp 1,67 prosent til 51,85 kroner.

I rødt

Bakkafrost løftet både inntektene og bunnlinjen i andre kvartal, men driften ble kraftig svekket. Aksjen faller 0,99 prosent til 548,50 kroner.

Blant resten av tungvekterne er Merkur Market-noterte Aker BioMarine ned 0,22 prosent til 90,50 kroner, mens Nel faller 2,64 prosent til 20,64 kroner. Sistnevnte legger frem sine kvartalstall i morgen.