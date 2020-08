John Fredriksen-dominerte Avance Gas spretter opp etter analyse

OPPTUR: For John Fredriksen-kontrollerte Avance Gas.

Oslo Børs er ved lunsjtider opp 0,16 prosent til 877,39 poeng. Det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Hovedindeksen åpnet solid opp i morgentimene og var på det høyeste opp med 0,69 prosent. Børsen i Norge utvikler seg noe svakere enn de fleste av de europeiske børsene hittil i dag.

Av tungvektere er DNB opp 0,42 prosent til 144,60 kroner, mens Yara faller 0,21 prosent til 375,90 kroner. Telenor er 0,17 prosent i grønt til 148,85 kroner.

Olje

Oljeprisen er klart opp for dagen. Brentoljen stiger 0,62 prosent til 45,30 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 0,46 prosent til 42,57 dollar fatet.

De to stormene Marco og Laura har ført til nedstengninger både av raffinerier og olje- og gassproduksjon i USA. Mandag ettermiddag meldte USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE) ifølge TDN Direkt at en oljeproduksjonen tilsvarende 1,52 millioner fat pr. dag var stengt ned i den amerikanske delen av Mexicogulfen.

Markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp mener ifølge nyhetsbyrået at Brent-prisen holder seg over 45 dollar fatet på grunn av mulige forstyrrelser i globale oljeforsyninger som følge av stormene. Det kan igjen lede til at raffinerier i USA øker bensinetterspørselen fra Europa.

Aker BP stiger 0,28 prosent til 177,25 kroner, mens Equinor er ned 0,20 prosent til 147,65 kroner.

Vinnere

Dagens sprekeste klatrer er Reach etter kvartalstall i morges. Aksjen er opp 18,67 prosent til 1,78 kroner.

SEB ser doblingsmulighet i Avance Gas-aksjen. Kursmålet er i en ny analyse på 45 kroner, mot tidligere 24 kroner. Aksjen suser opp 14,83 prosent til 23,38 kroner. Det John Fredriksen-dominerte selskapet kommer med kvartalstall onsdag.

Inntektene raste for SAS fra 13,4 milliarder svenske kroner i fjorårets andre kvartal til 2,5 milliarder svenske kroner i år. Det er en nedgang på hele 81,3 prosent. Aksjen stiger likevel 12 prosent til 7 kroner.

I rødt

NEL legger frem kvartalstall onsdag. Dagen i forveien svekkes aksjen med 5,61 prosent til 20,01 kroner. DNB Markets har salgsanbefaling på aksjen med kursmål på 5 kroner.

Aker Solutions er for øvrig ned 6,50 prosent til 10,07 kroner. Seadrill faller 6,13 prosent til 3,09 kroner.