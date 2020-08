Handelssamtale skaper optimisme

De fleste asiatiske og europeiske børsene var opp ved ett-tiden på tirsdag, etter at det ble kjent at USA og Kina nylig diskuterte gjennomføringen av sin berømte «fase 1»-avtale. Samtalene signaliserer at det fortsatt er mulig å redde handelsfreden mellom verdens to største økonomier.

I Asia gjorde Tokyos Nikkei 225-indeks og Sør-Koreas Kospi det særlig bra, med løft på henholdsvis 1,4 og 1,6 prosent. Canon, som blant annet produserer kameraer og kontorutstyr, fikk en kursoppgang på over fire prosent. Et annet japansk selskap, kosmetikkgiganten Shiseido, steg nesten like mye. Planer om å vokse kraftig i Kina skapte optimisme i markedet. Også Central Japan Railway og Nippon Steel var blant vinneraksjene.

I Europa var bare Athen-børsen ned, mens de øvrige steg med mellom 0,1 og 1,0 prosent. To aksjer som preges særlig mye av usikkerhet rundt Covid-19, hotellkjeden Accor og British Airways-eieren IAG, skjøt opp med nesten 5 prosent.