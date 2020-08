Flere aksjer falt markant på tirsdagens nyheter

Oslo Børs åpnet opp i morgentimene og det var på det høyeste en oppgang på 0,69 prosent. Utover dagen gikk det dårligere. Hovedindeksen endte ned 0,36 prosent til 872,79 poeng.

Utviklingen var tydelig svakere enn de fleste andre europeiske børsene. Det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner.

Olje

Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 45,66 dollar, opp 1,42 prosent. WTI-oljen var opp 1,30 prosent til 42,92 dollar. SEB-analytiker Bjarne Schieldrop ser oppside for oljeprisen.

«Om vi hadde fått et valg om å kjøpe gull eller olje i dag, for å holde det til fjerde kvartal 2021, ville vi absolutt kjøpt olje», skriver Bjarne Schieldrop.

Aker BP steg marginale 0,03 prosent til 176,80 kroner, mens Equinor gikk 0,95 prosent ned til 146,55 kroner.

Vinnere

SEB ser doblingsmulighet i Avance Gas-aksjen. Kursmålet er i en ny analyse på 45 kroner, mot tidligere 24 kroner. Aksjen suste opp 18,57 prosent til 24,14 kroner. Det John Fredriksen-dominerte selskapet kommer med kvartalstall onsdag.

Norske Skog børsmeldte at deres styre har kommet frem til å gi et utbytte på 3 kroner pr. aksje, slik det fikk fullmakt til under generalforsamlingen. Aksjen reagerte med å stige 10,55 prosent til 30,40 kroner.

Tapere

NEL kommer med frem kvartalstall onsdag. Dagen i forveien ble aksjen svekket med 5,92 prosent til 19,46 kroner. DNB Markets har salgsanbefaling på NEL med kursmål på 5 kroner.

Magseis Fairfield tapte 2,9 millioner dollar i tredje kvartal, sammenlignet med 9,7 millioner dollar i andre kvartal i fjor. Aksjen dundret ned 9,04 prosent til 1,49 kroner. Den har falt over 70 prosent hittil i år.

Digital Diagnostics, hvor Lifecare eier 25 prosent, er klare til å starte med kliniske prøver for en hurtigtest selskapet har utviklet for å oppdage covid-19-viruset, Digid Cantisense™ SARS-CoV-2. Lifecare-aksjen falt 7,08 prosent til 5,25 kroner.

Seadrills underskudd krympet til 183 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende drøye 1,6 milliarder kroner, ned fra 1.565 millioner dollar i kvartalet før. Aksjen ble straffet med 4,49 prosent til 3,19 kroner. Den er ned nesten 85 prosent siden nyttår.