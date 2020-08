Teknologirally sendte Wall Street til nye høyder

«De mange nyhetene om positive vaksiner og behandlinger i begynnelsen av uken har gitt oss en god start da investorene blir mer og mer optimistiske med tanke på at vi kan ha noe å feire allerede i slutten av 2020», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Dessuten er handelssamtalene mellom USAs og Kina endelig i gang, til tross for økte spenninger mellom de to landene. Craig Erlam beskriver det som det ene lyspunktet i et ellers veldig anstrengt forhold, men han er samtidig av den oppfatning at begge sider virker bestemt på å få det til å fungere.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,21 prosent til 28.248,8 og er med det ned 1,0 prosent i år.

21 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Teknologigiganten Microsoft var dagens vinner med en oppgang på 1,3 prosent.

Exxon Mobil var dagens taper etter en nedgang på 3,1 prosent.

Kjente selskaper som Walmart og Walt Disney falt henholdsvis 0,6 og 0,7 prosent.

Mandag kveld ble det kjent at ExxonMobil, Pfizer og Raytheon Technologies forsvinner ut av Dow Jones. Inn kommer Salesforce.com, Amgen og Honeywell. Det er første gang siden 2013, andre gang det siste tiåret og tredje gang siden 2000 at tre aksjer byttes ut i den berømte aksjeindeksen.

Flygigant falt etter jobbkutt

S&P 500 endte opp 0,36 prosent til 3.443,7 og ny all-time high. Det vil si at indeksen er opp 6,6 prosent hittil i år.

Mandag var det vind i seilene for reiseliv, der cruisegiganten Carnival steg 10,2 prosent og flygiganten American Airlines hoppet 10,5 prosent.

American Airlines falt 2,2 prosent tirsdag. Nedgangen kom etter at flyselskapet opplyste om at det ser seg nødt til å kutte jobbstyrken med 30 prosent, totalt 19.000 jobber, på grunn av lavere etterspørsel som følge av coronakrisen.

Ifølge Wall Street Journal har ingen andre flyselskap planlagt så kraftige nedskjæringer på grunn av krisen foreløpig.

Flyselskapet Delta Air Lines klatret 1,0 prosent etter positive ord fra konsernsjefen hos Strategic Wealth Partners, Mark Tepper, som er negativ til de andre flyaksjene.

– Favorittflyselskapet mitt, som jeg ville ha kjøpt når ting normaliseres, er Delta. De er bare de beste! Beste lederteam, beste vedlikeholdsteam. Og deres samarbeid med American Express er gullstandarden for fordelsprogrammer. Den slipper bokstavelig talt penger rett på bunnlinjen, sier Tepper.

Gap ble dagens vinner etter en oppgang på 10,5 prosent, mens Best Buy toppet taperlisten etter et fall på 4,0 prosent.

Tesla trosset negativ anbefaling

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,76 prosent til 11.466,5 og ny toppnotering. Indeksen har dermed steget 27,8 prosent siden nyttår.

Facebook klatret 3,5 prosent, mens Apple stengte ned 0,8 prosent og Amazon steg 1,1 prosent.

Netflix var opp 0,4 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 1,3 prosent og Tesla steg 0,5 prosent til 2.023,3 dollar.

Nedgangen i Tesla kom i kjølvannet av Gordon Johnson, konsernsjef og grunnlegger av GLJ Research, som tror Tesla-aksjen vil falle til 87 dollar før 2021 er over. Det betyr at Johnson spår Tesla-aksjen ned omtrent 96 prosent.

«Tesla prises til mer enn det dobbelte av Volkswagen som solgte 11 millioner millioner biler i fjor. Tesla solgte i underkant av 370.000 biler i tilsvarende periode, og forventer et salg på omtrent 500.000 biler i år», argumenterer Johnson, ifølge Yahoo Finance.

Dagens vinner ble Pioneer Power Solutions etter en oppgang på 67,9 prosent.

Høyest på taperlisten var Urban Tea, som stupte 29,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,2 prosent til 22,1.

Gullprisen var ned 0,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.934,5 dollar.

Nordsjøoljen var opp 2,0 prosent etter at energiselskaper i den amerikanske Mexicogulfen måtte stenge etter at tropestormer herjer.

3-måneders renten steg 1,3 basispunkter til 0,109 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 1,2 basispunkter til 0,166 prosent.

10-års renten steg 2,9 basispunkter til 0,687 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 3,0 basispunkter til 1,390 prosent.