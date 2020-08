Oslo Børs faller i åpningen

Oslo Børs faller onsdag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 869,24, ned 0,40 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 698 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,20 prosent til 45,95 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,14 prosent til 43,29 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 45,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljemarkedet preges fortsatt av orkanen Laura, som nå er i Mexicogulfen med bane mot Louisiana og Texas. Ifølge TDN Direkt var om lag 84,3 prosent av oljeproduksjonen, tilsvarende en produksjon på 1,56 millioner fat pr. dag, tirsdag tatt ut av drift i gulfen. I tillegg har mange raffinerier stengt ned på land.

– Orkanpåvirkningen er kortsiktig bullish, men det kan bli kortlivet hvis ødeleggelsene på kysten til Texas og Louisiana rammer etterspørselen i en lengre tid, sier analytiker Edward Moya i OANDA, ifølge nyhetsbyrået.

Tirsdagens tall fra American Petroleum Institute (API) viste at råoljelagrene i USA falt med 4,5 millioner fat i forrige uke.

Opptur

Resultatsesongens innspurt fortsetter onsdag, og en rekke selskaper har lagt frem sine tall for andre kvartal.

Nel kunne i morges melde at de satt igjen med godt over en halv milliard på bunnlinjen, til tross for et negativt driftsresultat. Aksjen stiger 3,28 prosent til 20,60 kroner som dagens mest omsatte.

Multiconsult leverte et kanonresultat, og bedret overskuddet med nær 90 millioner i andre kvartal. Det sender aksjen opp 10,27 prosent til 80,50 kroner.

Også Vow leverte solide tall, og aksjen klatrer nå 7,22 prosent til 23,75 kroner. Selskapet meldte om rekordhøyeinntekter og styrking av bunnlinjen.

BW Energy mer enn halverte inntektene i andre kvartal, og snudde overskudd til et saftig underskudd. Aksjen styrkes likevel 5,20 prosent til 18,83 kroner.