Nel-rally på Oslo Børs

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 871,51 poeng, ned 0,26 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 45,92 dollar, ned 0,2 prosent. Oljemarkedet preges fortsatt av orkanen Laura som nå er i Mexicogolfen med bane mot Louisiana og Texas. Ifølge TDN Direkt var om lag 84,3 prosent av oljeproduksjonen, tilsvarende en produksjon på 1,56 millioner fat pr. dag, tatt ut av drift tirsdag. I tillegg har mange raffinerier stengt ned på land.

Equinor faller 1,0 prosent til 145,05 kroner mens Aker BP faller 0,7 prosent til 175,50 kroner.

Nel

I andre kvartal 2020 fikk Nel et driftsresultat på minus 72 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 90,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Takket være høye finansinntekter endte Nel imidlertid opp med et overskudd før skatt på 594,3 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 94,7 millioner kroner i andre kvartal 2019. Årsaken til det er en kraftig økning av verdien på Nels aksjer i lastebilprodusenten Nikola.

Nel-aksjen stiger 9,1 prosent til 21,75 kroner.

Vow

Vow rapporterte inntekter på 248 millioner kroner for første halvår 2020, en vekst på 37 prosent fra samme periode i 2019. Resultatet før skatt var 35 millioner kroner, opp fra 20 millioner kroner i første halvår 2019, og ordrereserven var ved utgangen av juni på 989 millioner kroner.

– Cruiseindustrien forbereder seg på de langsiktige effektene av pandemien, så det er forretningsområdene Projects og Aftersales, som primært har kunder innen cruise, som er de viktigste årsakene til de sterke resultatene, sier Henrik Badin, adm. direktør i Vow.

Aksjen klatrer 3,2 prosent til 22,85 kroner.

Mowi

I andre kvartal 2020 fikk Mowi et operasjonelt driftsresultat på 98,6 millioner euro - mer enn en halvering sammenlignet med 211,2 millioner euro i andre kvartal i fjor. Mowis resultater i andre kvartal ble vesentlig påvirket av Covid-19 og de omfattende lockdown-tiltakene.

Driftsinntektene var på 911 millioner euro i kvartalet, ned fra 1.021 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor. Styret har bestemt at det ikke skal deles ut kvartalsvis utbytte for første og andre kvartal i år.

Aksjen faller 6,1 prosent til 174 kroner.

Aker

I dag har Aker-selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind blitt tatt opp til handel på Merkur Market. Under emisjonen som fant sted for to uker siden ble Aker Carbon Capture-kursen satt til 1,70 kroner mens Aker Offshore Wind-kursen ble satt til 1,47 kroner. Ved lunsjtider omsettes Aker Carbon Capture-aksjen for 5,57 kroner mens Aker Offshore Wind omsettes for 3,41 kroner.