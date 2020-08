Økt optimisme i Europa

Tegn på at coronakrisen avtar bidro til å løfte europeiske aksjer på onsdag. Et syvdagers snitt for antallet nye smittede har siden forrige fredag ligget under 250.000, for første gang siden 24. juli. Et lignende mål for coronarelaterte dødsfall har samtidig sunket til 5.582, fra en topp på 5.889 for to uker siden og hele 7.093 den 18. april.

Ved halv to-tiden var bare Oslo Børs ned, mens børsene i Helsinki og Athen la på seg henholdsvis 0,8 og 1,0 prosent. Mange reiselivsaksjer gjorde det bra. Blant annet steg EasyJet med 1,5 prosent, mens KLM var opp med 1,2 prosent. I København økte butikkjeden Pandoras markedsverdi med hele 6 prosent, etter at det ble kjent at toppsjefen lastet opp med nesten 60.000 aksjer. Kjøpet hadde en samlet verdi på 23,5 millioner danske kroner.