Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind debuterte med et brak

EN FIN DEBUT: Kjell Inge Røkke kunne onsdag glede seg over en fin børsdebut for Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Foto: Eivind Yggeseth

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,3 poeng før den sluttet på 870,12 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 4,5 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 45,90 dollar, ned 0,2 prosent. Equinor-aksjen falt 1,1 prosent til 144,90 kroner.

Nye Aker-selskaper

Onsdag ble Aker-selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind tatt opp til handel på Merkur Market. Under emisjonen som fant sted for to uker siden ble Aker Carbon Capture-kursen satt til 1,70 kroner mens Aker Offshore Wind-kursen ble satt til 1,47 kroner. Onsdag sluttet Aker Carbon Capture-aksjen på 5,05 kroner mens Aker Offshore Wind endte på 3,41 kroner.

Nel

I andre kvartal 2020 fikk Nel et driftsresultat på minus 72 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 90,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Takket være høye finansinntekter endte Nel imidlertid opp med et resultat før skatt på 594,3 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 94,7 millioner kroner i andre kvartal 2019. Årsaken til det er en kraftig økning av verdien på Nels aksjer i Nikola.

Nel-aksjen la på seg 10,3 prosent og sluttet på 22 kroner.

Vow

Vow rapporterte inntekter på 248 millioner kroner for første halvår 2020, en vekst på 37 prosent fra samme periode i 2019. Resultatet før skatt var 35 millioner kroner, opp fra 20 millioner kroner i første halvår 2019.

Aksjen falt 2,3 prosent til 21,65 kroner.

Mowi

I andre kvartal 2020 fikk Mowi et operasjonelt driftsresultat på 98,6 millioner euro, mot 211,2 millioner euro i andre kvartal i fjor. Driftsinntektene var på 911 millioner euro, ned fra 1.021 millioner euro for et år siden.

Styret har bestemt at det ikke skal deles ut kvartalsvis utbytte for første og andre kvartal i år.

Aksjen falt 6,4 prosent til 173,50 kroner.

PCI Biotec

I andre kvartal 2020 hadde PCI Biotec driftsinntekter på 1,9 millioner kroner, sammenlignet med 2,4 millioner i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på minus 29 millioner, mot et negativt resultat på 26,2 millioner kroner for et år siden.

Aksjen stupte 16,4 prosent til 43,50 kroner.