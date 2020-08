Nye toppnoteringer for de ledende indeksene på Wall Street onsdag

To av de toneangivende indeksene på Wall Street, S&P 500 og Nasdaq Composite, stengte tirsdag til ny all-time high, og onsdag fortsetter oppgangen.

S&P 500 stengte opp 1,02 prosent til 3.478,73 poeng.

Nasdaq Composite la på seg 1,73 prosent til 11.665,06 poeng.

Dow Jones steg 0,30 prosent til 28.331,92 poeng.

Ifølge Financial Times var fornyet vaksinehåp med på å drive onsdagens oppgang. Moderna har nemlig annonsert at testresultater viste at den eksperimentelle coronavirusvaksinen skapte immunitetsrespons hos eldre, som var tilsvarende det som ble oppdaget blant yngre pasienter.

Modernas vaksine er foreløpig i testingens tredje fase, mens Pfizer følger hakk i hæl i vaksinekappløpet.

Flere gode nyheter

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 11,2 prosent på månedsbasis i juli. Ifølge Direkt Makro var det ventet en oppgang på 4,3 prosent.

«Nyheten om at USA og Kina skal ha vært i dialog vedrørende handelsavtalen som ble signert i fjor, preger nå overskriftene. Mange håper at forholdet mellom to av verdens supermakter skal bli bedre, men sannsynligheten er ikke stor for det i det korte bildet», skrev Roger Berntsen i onsdagens rapport fra Nordnet.

Nykommer ble dagens vinner

Dagens soleklare vinner ble IT-selskapet Salesforce. Det ble nylig annonsert at selskapet blir innlemmet i Dow Jones, og deretter fulgte onsdagens kanontall for andre kvartal.

Selskapet knuste forventningene for topp- og bunnlinje, hvilket gjorde at aksjen stengte opp 26,0 prosent.

Netflix og Facebook kan også vise til en sterk dag på børsen med en oppgang på henholdsvis 11,5 prosent og 8,2 prosent. Mark Cuban hevdet, ifølge MarketWatch, at selv om han handler mindre på børs enn han gjorde tidligere, er Netflix blant de kvalitetselskapene der han innehar posisjoner.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 5,2 prosent til 23,2.

Gullprisen var opp 1,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.958,4 dollar.

Nordsjøoljen ned 0,46 til 45,54 dollar fatet.

3-måneders renten forble uendret på 0,101 prosent.

Renten sto også på stedet hvil til 0,154 prosent.

10-års renten steg 1,0 basispunkter til 0,692 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2,7 basispunkter til 1,414 prosent.