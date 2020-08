Oslo Børs snur ned

Oslo Børs steg i åpningen torsdag, men har nå snudd ned

Etter 34 minutters handel står hovedindeksen i 866,01, ned 0,47 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 554 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,04 prosent til 45,62 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,35 prosent til 43,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 45,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Det er små bevegelser i oljeprisene torsdag morgen, idet orkanen Laura er i ferd med å treffe kysten av Texas og Louisiana.

Opptur

En hel rekke selskaper har også torsdag lagt frem sine tall for andre kvartal. Blant dem er SalMar , som ga bunnlinjen et løft på over 400 millioner kroner.

Lakseaksjen stiger 5,97 prosent til 497,00 kroner.

John Fredriksen-dominerte Frontline meldte om milliardoverskudd i andre kvartal, og de sterkeste tallene i første halvår på over ti år. Aksjen klatrer 0,68 prosent til 74,50 kroner.

Odfjell Drilling styrkes 3,62 prosent på høyt volum. Selskapet endte i andre kvartal opp med et underskudd før skatt på 5,4 millioner dollar, og melder også torsdag at de nå investerer i Oceanwind, som en del av strategien om å bli «grønnere».

BW LPG mer enn doblet resultatet i andre kvartal, og aksjen stiger 3,34 prosent til 41,50 kroner.

Aker-selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind ble onsdag tatt opp til handel på Merkur Market, og debuterte med et brak.

Torsdag fortsetter oppturen. Aker Carbon Capture er nå opp 5,29 prosent til 5,32 kroner, mens Aker Offshore Wind styrkes 17,30 prosent til 4,00 kroner, begge på høyt volum.

I rødt

Siem Offshore måtte ta en nedskrivning på 251,2 millioner dollar i andre kvartal, og noterte et underskudd på 275 millioner dollar. Aksjen topper hittil taperlisten med et fall på 14,57 prosent til 0,85 kroner.

Også Nordic Nanovector har lagt frem sine kvartalstall, og preges kraftig av coronakrisen, da selskapets drift er basert på innrullering av nye pasienter hvor samtlige er i risikogruppen for corona. Aksjen faller 12,64 prosent til 24,46 kroner.