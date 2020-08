Oslo Børs går mot fall, men for børsdebutantene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture fortsetter festen

RØKKE-SUKSESS: Her fra da Aker Carbon Capture fikk ringe i børsbjellen onsdag, i forbindelse med noteringen på Merkur Market sammen med Aker Offshore Wind.

RØKKE-SUKSESS: Her fra da Aker Carbon Capture fikk ringe i børsbjellen onsdag, i forbindelse med noteringen på Merkur Market sammen med Aker Offshore Wind. Foto: Ivan Kverme

Det går mot nytt fall på Oslo Børs torsdag, etter hovedindeksens fall på 0,3 prosent onsdag. I 12-tiden er hovedindeksen ned 0,3 prosent til 867,13 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 1,4 milliarder kroner.

Brent-oljen er ned 0,2 prosent til 45,69 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet den 45,90 dollar fatet. WTI-oljen er forøvrig ned 0,2 prosent til 43,30 dollar fatet torsdag.

I USA gjør man seg klare for orkanen Lauras ødeleggelser. Allerede har flere raffinerier og produksjonsenheter evakuert og stengt ned. Ifølge Reuters omtales orkanen som den største trusselen for amerikansk oljeproduksjon på 15 år. Utslagene i oljeprisene er imidlertid ikke de store så langt.

Equinor , som selv har evakuert i Mexicogulfen, er ned 0,4 prosent til 144,35 kroner. Aker BP-aksjen er ned 0,8 prosent til 172,60 kroner.

BW Energy stiger imidlertid 3,8 prosent til 20,66 kroner. Pareto Securities og Danske Bank Markets har begge høynet kursmålene for aksjen etter selskapets kvartalstall onsdag, til henholdsvis 45 og 32 kroner. Begge meglerhusene har også kjøpsanbefaling.

Øverst på omsetningstoppen er igjen hydrogenselskapet Nel, denne gang med negativt fortegn. Aksjen spratt opp 10,3 prosent onsdag etter fremleggelsen av kvartalstall, torsdag er den ned 3,6 prosent til 21,20 kroner.

Mowi er også blant tungvekterne som trekker ned. Onsdag kom sjømatgiganten både med svakere kvartalstall og melding om at det ikke blir kvartalsutbytte, og falt 6,4 prosent. Torsdag handles Mowi ned nye 1,8 prosent til 170,35 kroner.

SalMar derimot, er opp 2,8 prosent til 482,00 kroner rundt lunsjtider torsdag, etter langt kraftigere oppgang tidligere på dagen. Selskapet styrket bunnlinjen med 400 millioner kroner i andre kvartal.

Det er tett med kvartalstall også torsdag. Gassrederiet BW LPG stiger 3,6 prosent til 41,60 kroner etter sine sterke kvartalstall.

BW Offshore er på sin side ned 5,6 prosent til 33,22 kroner, etter at driftsresultatet for andre kvartal kom inn under forventningene blant analytikere.

John Fredriksen-dominerte Frontline har meldt om milliardoverskudd i andre kvartal, og de sterkeste tallene i første halvår på over ti år. Aksjen klatrer 0,9 prosent til 74,65 kroner.

Nordic Nanovector synker 9,4 prosent til 25,36 kroner. Selskapets tall torsdag påvirkes vesentlig av coronakrisen, ifølge selskapet. Kursnedgangen har forøvrig avtatt fra morgentimene, da fallet var tosifret.

Odfjell Drilling klatrer 1,8 prosent til 12,36 kroner. Riggselskapet endte i andre kvartal opp med et underskudd før skatt på 5,4 millioner dollar, og har i tillegg meddelt at de investerer i havvind som en del av strategien om å bli «grønnere».

Midt i resultatrushet er det imidlertid Merkur Market-debutantene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture som utmerker seg med størst kursoppgang. De stiger henholdsvis 16,4 og 5,0 prosent, til 3,97 og 5,30 kroner, begge høyt på omsetningstoppen. Kjell Inge Røkke-dominerte Aker eier 51 prosent av de to fornybarselskapene. Aker-aksjen er ned 0,6 prosent til 411,80 kroner torsdag.

Siem Offshore måtte ta en nedskrivning på 251,2 millioner dollar i andre kvartal, og noterte et underskudd på 275 millioner dollar. Aksjen er i lunsjtid ned 13,6 prosent til 86 øre.

InterOil Exploration and Production er ned 9,2 prosent. Aqua Bio Technology og Endúr er ned 7,8 og 6,8 prosent - sistnevnte etter svakere andrekvartalstall og meldingen om at en reparasjonsemisjon droppes.

Avance Gas er ned 5,9 prosent til 21,34 kroner.

Cleaves Securities mener gassrederiet skuffet med sine kvartalstall onsdag, og har nedgradert aksjen fra kjøp til salg og senket kursmålet fra 26 til 22 kroner.