Svak dag i Europa

Av de europeiske børsene var bare Helsinki og København i pluss ved ett-tiden på torsdag. Milano og Brussel gjorde det verst, med fall på henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent.

Britiske Rolls-Royce opplevde et kursfall på over 7 prosent, etter at flymotorprodusenten opplyste at den skal selge eiendeler for 2 milliarder pund. Årsaken er et prekært kapitalbehov, som følge av enorme coronarelaterte tap i første halvår.

Også Ageas slet på børsen. Aksjekursen sank med 3 prosent, da det ble kjent at Belgias største forsikringsselskap likevel ikke skal kjøpe tilbake egne aksjer i år. I stedet betaler Aegas 340 millioner euro for en 25 prosent andel av kinesiske Taiping Reinsurance.

Gullgruveselskapet Fresnillo gjorde det derimot bra, med en kursoppgang på nær tre prosent. Virksomheten tjener på høyere priser for gull, som regnes som en «trygg havn» i perioder med geopolitisk risiko og pengepolitisk stimulans.