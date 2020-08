Endret inflasjonsmål og sterkt makrotall sendte Wall Street opp

Torsdag ble en positiv dag for de toneangivende indeksene i New York.

Færre jobless claims

Utviklingen kommer i kjølvannet av at makrotall fra USA viste færre søkere til ledighetstrygd.

1.006.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i forrige uke (pr. 22. august). Det var 98.000 færre enn uken før.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var pr. 15. august 14.535.000, ned 223.000 fra uken før.

Endret inflasjonsmål

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve tok fredag en avgjørelse om å justere det langsiktige inflasjonsmålet på to prosent til «en inflasjon som er i gjennomsnitt to prosent over tid».

For å oppnå dette gjør justeringen at etter perioder hvor inflasjonen har vært under to prosent, vil passende pengepolitikk sannsynligvis sikte mot å oppnå inflasjon moderat over to prosent i noe tid, skriver TDN Direkt.

Oppdateringene erkjenner eksplisitt utfordringene for pengepolitikken fra et vedvarende lavrentemiljø, skrev sentralbanken.

– Mange synes det er motstridende at Fed ønsker å presse opp inflasjonen. Imidlertid kan inflasjon som vedvarende er for lav, utgjøre alvorlige risikoer for økonomien, sa Jerome Powell i en kommentar.

Opp, opp, ned

Den brede S&P-500 steg 0,17 prosent til 3.484,55 poeng. Det ble en solid handelsdag for bankaksjene. Bank of America steg 2,09 rosent, mens Goldman Sachs klatret 1,68 prosent. På den andre siden endte Morgan Stanley og Citigroup opp henholdsvis 1,88 og 1,04 prosent.

Boeing steg 1,82 prosent i dag. Abercrombie & Fitch, som leverte kvartalstall langt bedre enn hva analytikerne forventet, steg 7,68 prosent.

Dow Jones stengte opp 0,57 prosent til 28.492,07 poeng. Applei falt 1,03 prosent, mens konkurrenten Microsoft stengte opp 2,86 prosent.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 0,34 prosent til 11.625,34. Facebook og Amazon falt henholdsvis 3,18 og 0,98 prosent. Streaminggiganten Netflix stengte ned 3,75 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned 0,63 prosent.

Tesla steg på sin side 3,17 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, eller fryktindeksen steg 4,64 prosent til 24,37 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.939,80 dollar, 0,65 prosent.

Nordsjøoljen var ned 1,57 prosent til 45,06 dollar pr. fat og amerikansk lettolje falt 0,96 prosent til 42,98 dollar pr fat.

Tiåringen steg 5,7 basispunkter til 0,753 prosent.